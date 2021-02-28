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Бывшая наркоманка и поющий библиотекарь: как прошел шестой выпуск "Голосу країни-11"

Сегодня, 23:25

Узнайте, какие участники покоряли сцену шоу в шестом эпизоде

Прошел шестой эпизод "Голосу країни-11", который, как и пятый выпуск, был богат яркими участниками. В этот раз на шоу пришел парень, который шесть лет назад проиграл певцу ALEKSEEV на баттлах "Голосу країни", 18-летний TikTok-блогер, покоривший сердце Нади Дорофеевой, девушка, победившая наркотическую зависимость и многие другие.

Денис Потреваев уже принимал участие в шоу шесть лет назад. Он пел в баттлах вместе с известным исполнителем ALEKSEEV, но не прошел дальше. Денис вернулся на проект, чтобы дойти до финала и засиять на сцене "Голосу". Потреваев развернул все четыре кресла тренеров. Пошел в команду к Тине Кароль.

Мария Гоур пишет собственные песни и мечтает о большой сцене. Ее вокал оценили тренеры, но никто из них к девушке, к сожалению, не повернулся.

Никита Леонтьев – 18-летний тиктокер и будущий библиотекарь. Парень покорил Надю Дорофееву, к которой и хотел попасть в команду.

Лаура Марти – украинка армянского происхождения. Девушка обожает джаз и с детства мечтает выступать на большой сцене. Лаура пришла на "Голос", чтобы осуществить мечту мамы, которая всю жизнь мечтала петь. К девушке повернулась Надя Дорофеева.

19-летняя Анна Гадомич прошла тяжелые жизненные испытания. Девушка поборола наркотическую зависимость, нашла свою любовь и долгое время пела вместе с уличными музыкантами. Анна начала свою жизнь с нуля, и пришла на "Голос країни", чтобы поделиться собственным опытом и предостеречь других. Наркотики не помогают творить, а наоборот убивают все силы и творческие стремления. К Анне повернулись Надя Дорофеева и Дима Монатик. Девушка присоединилась к команде Монатика.

Илья Николаенко не может жить без музыки, которая всегда спасает парня в тяжелых жизненных ситуациях. В 16 лет Илья ушел из дома из-за ссор с отцом, который не одобрял увлечение сына музыкой. К парню повернулись сразу три тренера: Олег Винник, Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик. Илья выбрал команду Нади.

"Голос країни" для Екатерины Руденко – это шанс быть услышанной. Девушка поет с детства и считает музыку своей единственной отрадой. К сожалению, к ней никто не повернулся. Екатерина расплакалась на сцене, после чего ее долго успокаивали тренеры, а особенно – Олег Винник, который усадил девушку в свое кресло и вытирал ее слезы своим платком! Это был один из самых трогательных моментов выпуска.

Скриншот: instagram.com/goloskrainy_official

Виктория Брехарь пожертвовала своим музыкальным будущим ради семьи – она стала мамой в 19 лет и сейчас растит дочь. Попасть на сцену "Голосу країни" было ее большой мечтой. К девушке повернулись Тина Кароль, Олег Винник и Дмитрий Монатик. Виктория выбрала команду Тины.

К начинающему музыканту, 21-летнему Ярославу Фролову, к сожалению, не повернулся никто из тренеров.

Алиса Стрига пришла напомнить Потапу, кого он потерял. Много лет назад продюсер предложил девушке петь в дуэте "Время и Стекло", но затем на ее место взяли Надю Дорофееву. С тех пор Алиса мечтает о большой сцене и успешной звездной карьере. К девушке повернулись Олег Винник, Дмитрий Монатик и Надя Дорофеева. Алиса выбрала команду Монатика.

Певица KOLA (Анастасия Прудиус) вернулась на "Голос країни", чтобы стать известной артисткой и засиять на большой сцене. Девушка уже принимала участие в шоу – в шестом сезоне "Голосу", однако выбыла на этапе нокаутов. Проект полностью поменял ее жизнь – уже в течение трех лет Анастасия поет на "Танцях з зірками". К Прудиус повернулись все четыре тренера. Девушка присоединилась к команде Монатика.

16-летняя Mary Soddy с детства пишет песни и играет на гитаре. Девушка обожает фолк – эту любовь ей привил дедушка. Она мечтает нести лемковскую песню по всему миру. К Mary повернулись Тина Кароль и Олег Винник. Девушка выбрала Тину.

25-летний Нарам Мумни – участник из Марокко. И он обожает украинский "Голос країни". Приехать в Украину и принять участие в шоу было его самой большой мечтой, поэтому парень поступил в украинский университет, где изучал IT. Нарам развернул кресла Тины Кароль, Олега Винника и Нади Дорофеевой. Парень выбрал Тину Кароль и стал последним участником ее команды.

Напомним, в Сети жестко критикуют Надежду Мейхер после выступления "Алиби" на шоу.

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