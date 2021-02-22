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У Монатика и Дорофеевой есть секретный семейный чат: их связывает необычное пристрастие

Сегодня, 12:11

О переписке артисты рассказали на "Голосі країни 11"

На шоу "Голос країни 11" раскрываются интересные и даже забавные факты о звездных тренерах. Так, во время пятого выпуска вокального шоу Надя Дорофеева и Дмитрий Монатик признались, что у них есть семейная переписка в одном из мессенджеров, которая названа в честь певца Шуры.

На сцене одна из конкурсанток исполняла песню Шуры "Ты не верь слезам". Во время ее выступления Дима и Надя улыбались и подмигивали друг другу. Оказалось, что Дорофеева и Монатик – большие поклонники творчества Шуры.

"Мы с Димой всю песню смотрели друг на друга, потому что у нас есть "Группа любителей Шуры" – это чат наших семей", – объяснила Надя.

А Дмитрий добавил: "Да, это такая переписка. Мы когда-то вместе встречали новый год, и эта песня у нас была коронная".

Надя Дорофеева и MONATIK
Надя Дорофеева и MONATIK
Фото: instagram.com/monatik_official, instagram.com/dorofeevasteam

Клипы Дорофеевой и Монатика собирают миллионы просмотров на YouTube, где недавно появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Напомним, на шоу "Голос країни 11" о своем возвращении заявили сестры Анна и Ангелина Завальские.

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