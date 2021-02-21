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Возвращение "Алиби" и певица из Санкт-Петербурга: как прошел пятый выпуск "Голосу країни 11"

Сегодня, 23:19

В пятом эпизоде на шоу выступили сестры Завальские из "Алиби"

Прошел уже пятый выпуск шоу "Голос країни 11", в котором приняли участие очень яркие и талантливые участники. Если в прошлом выпуске тренеров удивило появление на проекте Надежды Мейхер и Виталия Борисюка, то на этот раз шоу пришли покорять сестры Завальские из группы "Алиби".

На сцене в пятом эпизоде выступали представители разных поколений и профессий: от строителя до блогера.

Блогерами, кстати, сейчас становятся не только подростки и студенты, но и люди старшего поколения. В YouTube появился оригинальный влогер-пенсионер. Фишка его в том, что дед обсуждает горячие темы не сам, а учится жизни у молодежи, советуясь с ней. Это откровенно, местами дерзко и прикольно. Рекомендуем: "Дед Панч и молодежь". Свежий выпуск – о пьяных за рулем.

Евгений Шарманов, 28 лет, Феодосия

Евгений Шарманов работает осветителем на съемках и уже успел поработать со многими звездами украинского шоу-бизнеса, в том числе и со всеми тренерами "Голосу країни". Парень всегда мечтал попробовать себя в их роли и выйти на большую сцену. К парню повернулись Надя Дорофеева и Олег Винник. Евгений пошел в команду Нади.

Ася Ярмолюк, 30 лет, Кривой Рог

Ася работает режиссером-постановщиком в местном дворце культуры родного города. Девушка решила выйти из-за кулис и выступить на сцене. Она мечтает стать певицей и делиться с людьми своей музыкой.

К сожалению, к Асе не повернулся никто из тренеров.

Денис Калатовский, 20 лет, Радехов

Денис – блогер, чьи каверы на YouTube собирают миллионы просмотров. Однако парень решил, что уже готов делиться своим творчеством не только в Сети, но и на сцене. К Денису повернулись Тина Кароль и Дмитрий Монатик. Парень выбрал команду Тины.

Петр Чернышенко, 24 года, Самбор

Петр работает строителем, но душа у него лежит к музыке. Парень даже успел поработать за границей. К Петру повернулись все четыре тренера. Он решил пойти в команду к Наде Дорофеевой.

Валерий Мирошниченко, 23 года, Лозовский (Луганская область)

Валерий Мирошниченко – артист-вокалист Киевского национального театра оперетты. Долгое время он мечтал о главной роли в мюзикле. Но из-за карантина театр закрыли за несколько дней до премьеры и Валерию так и не удалось выступить на большой сцене. Он решил воплотить свою мечту на "Голосі".

К сожалению, Валерию не удалось развернуть кресла судей.

Анна Бераиа, 21 год, Сумы

Анна вдохновилась примером украинского певца и бывшего участника шоу "Голос країни" KHAYAT и пришла на шоу, чтобы показать, как красиво звучит украинская песня.

К Анне повернулись Надя Дорофеева и Олег Винник. Девушка выбрала команду Винника.

Андрей Науменко, 25 лет, Винница

Драйвовый рок-исполнитель Андрей Науменко пришел зажечь "Голос країни". Несмотря на то, что в этом сезоне на сцену выходило много сильных рокеров, Андрею удалось развернуть кресла Олега Винника и Нади Дорофеевой, которые были в восторге от мощного вокала парня. Андрей решил стать частью команды Дорофеевой.

Алена Чайка, Санкт-Петербург

Алена – молодая исполнительница из Санкт-Петербурга. Девушка исполнила трек Шуры "Ты не верь глазам". К сожалению, к ней не повернулся никто из тренеров.

Владимир Каверин, 65 лет, с. Вербовка

Владимир – моряк, который дважды прошел вокруг света. Везде у него с собой была гитара и он исполнял украинские песни. Владимир развернул кресло Олега Винника.

Любовь Дробина, 24 года, Киев

Девушка работает стримером на онлайн-платформе и поет для людей онлайн. На "Голос країни" Любовь пришла, чтобы исполнить свою мечту – выступить на большой сцене перед зрителями. К девушке повернулись Монатик и Дорофеева. Любовь выбрала команду Монатика.

Владислав Хохлан, 25 лет, Винница

Владислав – самый младший преподаватель вокала в Винницком государственном педагогическом университете. На "Голос країни" он пришел, чтобы показать своим студентам, что он может не только учить музыке в аудиториях, но и заворожить своим голосом звездных тренеров.

Владиславу удалось развернуть кресла Олега Винника и Нади Дорофеевой. Парень присоединился к команде Дорофеевой.

Ирина Васильева, Харьков

Ирина с детства мечтала петь на большой сцене. Ее постоянно убеждали, что музыка – это не профессия. Девушка пришла на "Голос країни", чтобы доказать, что ее призвание – петь на сцене. К сожалению, девушке не удалось развернуть кресла тренеров.

Виктория Гнатюк, 38 лет, Винница

Виктория – мать двоих детей, которая решила исполнить свою мечту – выйти на большую сцену и спеть для всей страны. Виктория развернула кресла Тины Кароль и Олега Винника и выбрала команду Тины.

Яна Загоруйко, 23 года, Хмельницкий

Яна – музыкант и ЛГБТ-активистка. Многие говорили девушке, что с ее внешностью ей не удастся стать популярной певицей. Однако Яна не намерена меняться в угоду обществу и пришла на "Голос країни" показать, что участником проекта может стать каждый вне зависимости от его вероисповедания, национальности и сексуальной ориентации. К девушке повернулась Тина Кароль.

Анна и Ангелина Завальские

Сестры Завальские известны как участницы знаменитой украинской группы "Алиби". На "Голос країни" они пришли, чтобы перезагрузиться и представить свой новый музыкальный проект The Alibi Sisters.

Девушки развернули все четыре тренерские кресла. И как бы их ни уговаривали остаться в шоу, сестры решили не оставаться в проекте, чтобы не занимать места начинающих участников.

Ранее мы рассказывали, как на шоу спела внучка Виктора Ющенко.

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