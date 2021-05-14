Дарья Ставничая покинула проект Холостяк в 11 выпуске

Девушка уехала домой за шаг до финала проекта Холостяк-11. Михаил Заливако вручил розы Ане и Розали

Дарья Ставничая Фото: instagram.com/stavnicha_dasha

Прошла одна из самых напряженных церемоний роз на проекте "Холостяк-11". Она была последней, ведь впереди – финал, где Михаил Заливако назовет победительницу.

В этом выпуске проект покинула чемпионка по бегу Даша Ставничая. Михаил Заливако объяснил, почему девушка отправилась домой за шаг до финала.

Даша Ставничая Фото: Скриншот из видео

В этом эпизоде "Холостяка" Михаил знакомил девушек со своими родными. Даша была единственной из оставшихся участниц, кого Заливако познакомил не только с матерью и друзьями, но и отцом и сестрой, которые живут в другом городе.

"Только тебя я познакомил с папой, только тебе я показал места из детства. Но мне показалось, что ты будто была не со мной", – объяснил Заливако.

Даша очень переживала по поводу того, что она не нашла общий язык с его мамой. Мама Заливако, Лариса, отметила, что не видит чувств Даши к своему сыну.

"Мама примет мое любое решение. Даша, ты закрылась от меня. Я не могу быть с той, которая так часто всего боится – меня, моих родных, отношений", – обратился к девушке Заливако.

Ранее мы рассказали, кто покинул проект в десятом выпуске "Холостяка-11".

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