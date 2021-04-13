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Новый складной смартфон от Samsung поразит революционным экраном LTPO

Сегодня, 18:56

Инсайдеры раскрыли характеристики нового премиального смартфона Galaxy Z Fold 3 от Samsung

В Украине уже давно продается складной смартфон Galaxy Z Fold 2 и вот теперь ожидается выпуск следующей версии – Galaxy Z Fold 3, но с "урезанными" характеристиками.

Об этом сообщает "Journal du Geek".

Инсайдеры разведали, что южнокорейская компания решила немного снизить уровень начинки новой версии складного смартфона. К примеру, в Galaxy Z Fold 3 будет немного слабее аккумулятор, чем в Galaxy Z Fold 2. Если в предыдущей модели он был на 4500 мАч, то теперь ожидается на 4380 мАч. Но инженеры решили вопрос снижения мощности, чтобы пользователь не ощутил отличий.

Смартфон от Samsung
Смартфон от Samsung
Фото: Journal du Geek

В компании Samsung решили эту проблему путем уменьшения самого объема экрана. Если в версии Galaxy Z Fold 2 он был на 6,2 дюйма, то в новой версии будет на 5,4 дюйма. Хотя разрешение останется на уровне Full HD.

Все это приведет к тому, что по энергопотреблению новый складной смартфон будет почти таким же, как предыдущий, несмотря на уменьшение мощности батареи.

Но это речь о внешнем экране, а вот внутренний будет на 7,55 дюймов, хотя предыдущая модель была на 7,2 дюйма. Но самое главное, что теперь новый складной смартфон будет с новейшим экраном – LTPO, а эта технология позволит менять частоту обновления от 10 до 120 Гц. Это же в свою очередь поможет значительно экономить заряд аккумулятора, ведь для каждой функции в смартфоне будет автоматически выбираться отдельная частота.

Новый смартфон Galaxy Z Fold 3 могут презентовать уже в июле.

Напомним, ранее мы писали о том, какой добротный смартфон можно приобрести по цене до 5 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, как правильно использовать технологии и не попасть на интернет-мошенников.

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Источник: Journal du Geek
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