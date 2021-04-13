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Новий складаний смартфон від Samsung вразить революційним екраном LTPO

Сьогодні, 18:56

Інсайдери розкрили характеристики нового преміального смартфона Galaxy Z Fold 3 від Samsung

В Україні вже давно продається складаний смартфон Galaxy Z Fold 2 і ось тепер очікується випуск наступної версії – Galaxy Z Fold 3, але з "урізаними" характеристиками.

Про це повідомляє " Journal du Geek ".

Інсайдери розвідали, що південнокорейська компанія вирішила трохи знизити рівень начинки нової версії складного смартфона. Наприклад, в Galaxy Z Fold 3 буде трохи слабкіше акумулятор, ніж в Galaxy Z Fold 2. Якщо в попередній моделі він був на 4500 мАг, то тепер очікується на 4380 мАг. Але інженери вирішили питання зниження потужності, щоб користувач не відчув відмінностей.

Смартфон від Samsung
Смартфон від Samsung
Фото: Journal du Geek

У компанії Samsung вирішили цю проблему шляхом зменшення самого обсягу екрану. Якщо в версії Galaxy Z Fold 2 він був на 6,2 дюйма, то в новій версії буде на 5,4 дюйма. Хоча роздільна здатність залишиться на рівні Full HD.

Все це призведе до того, що по енергоспоживанню новий складаний смартфон буде майже таким же, як попередній, незважаючи на зменшення потужності батареї.

Але це мова про зовнішній екран, а от внутрішній буде на 7,55 дюймів, хоча попередня модель була на 7,2 дюйми. Проте найголовніше, що тепер новий складаний смартфон буде з новітнім екраном – LTPO і ця технологія дозволить їй змінювати частоту оновлення від 10 до 120 Гц. Це ж в свою чергу допоможе значно економити заряд акумулятора, адже для кожної функції в смартфоні буде автоматично вибиратися окрема частота.

Новий смартфон Galaxy Z Fold 3 можуть презентувати вже в липні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який добротний смартфон можна придбати за ціною до 5 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, як правильно використовувати технології і не потрапити на інтернет-шахраїв.

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Samsung смартфони
Джерело: Journal du Geek
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