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О пользе цифровой грамотности и, как не попасть в ловушку интернет-мошенников: полезные советы телеведущего Виталия Школьного

Сегодня, 16:17

Телеведущий активно использует возможности интернета

С 22 марта в Украине стартовала европейская неделя цифровой грамотности, цель которой вдохновить и научить людей цифровым навыкам. Известный ведущий утренних выпусков "Сегодня" на телеканале "Украина" Виталий Школьный на примере своей семьи доказывает, что овладеть цифровыми навыками совсем не сложно и необходимо, особенно во время пандемии.

Телеведущий активно использует возможности интернета. Покупает технику, книги, а сейчас и продукты, чтобы избежать социальных контактов. И учит цифровым навыкам своих родителей для того, чтобы обезопасить их от коронавируса и, чтобы сделать их жизнь более социализированной.

Телеведущий Виталий Школьный
Телеведущий Виталий Школьный
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Пандемия и бесконечные локдауны окунули в сетевой мир и моих родителей. У меня они в группе риска по целой веренице предписаний, потому охотно согласились цифровизироваться. Услугой-пионером стала оплата коммунальных услуг. Зачем стоять в очередях и платить за комиссию банкам? Ныне все платежи через банковские приложения и специальные сервисы. Особый восторг вызвало приложение "Дія". Паспорт, код и, что важно, водительские удостоверения в смартфоне. Тешится главным образом папа, – все необходимое в кармане. В "Дія" все также подали заявки на вакцинацию. Стала в очередь не выходя из дому даже бабушка, осенью будем справлять 84-ый год", – рассказывает Виталий Школьный

Также ведущий советует каждому активному пользователю интернета быть осторожным и остерегаться мошенников, которые охотятся за доверчивыми покупателями.

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"Интернет, безусловно, всечеловеческое благо, однако стоит не забывать — в нем последнее время отлично себя чувствуют мошенники. Чтобы не угодить в ловушку, стоит помнить несколько простых правил. Ими пользуюсь сам и обучил родных. Во-первых, беречь личные данные — на смартфоне должен стоять пин. Код необходимо установить и на все приложения, имеющие доступ к вашему кошельку. В сообщениях не передавать данные банковских карт, а сотрудники финучреждений по телефону или в мессенджерах никогда их не спрашивают, это удел мошенников. Сайты, где намеренны совершить оплату должны быть надежными. У адреса надежной страницы всегда стоит значок "замка". Если его нет на хорошо знакомых сайтах — ныне у них проблемы, с платежами стоит повременить", – поделился советами Виталий Школьный.

Ранее сообщалось, что у мошенников появилась новая схема обмана: как гаджеты могут стать куском пластика.

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Источник: Сегодня
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