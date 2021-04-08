Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Что делать, если смартфон упал в воду: пошаговая инструкция

Сегодня, 12:41

Если смартфон упал в воду, то это еще не повод покупать себе новый телефон

Недавно мы давали совет о том, как почистить клавиатуру ноутбука в домашних условиях. Теперь очередной дельный совет для тех, кто уронил свой смартфон в воду. Не спешите прощаться с "утопленником", ведь его еще можно вернуть к жизни. Причем, справиться с этим может практически каждый.

Смартфон в воде
Смартфон в воде
Фото: pixabay.com

Многие из нас попадали в ситуацию, когда по каким-то причинам смартфон падал в воду. Но мало кто может сразу сориентироваться, что делать, если телефон оказался в воде. В эти моменты дорога каждая минута, ведь чем быстрее вы предпримите нужные действия, тем большая вероятность спасти телефон. А теперь пошаговая инструкция, что нужно делать.

1. Как только смартфон попал в воду, его нужно немедленно оттуда извлечь.

2. Отключите смартфон, нажав кнопку "Выключить". Если этого не сделать, может произойти замыкание в самом устройстве и после этого его уже вряд ли можно вернуть к работе.

3. В идеале, конечно, изъять батарею из смартфона, который упал в воду. Сделать это непросто, ведь нужна специальная отвертка и сноровка. Но если вы все же изымете аккумулятор из смартфона, это значительно повысит шансы на его дальнейшую работу.

4. Дальше положите смартфон в сухом месте, чтобы он побыстрее высох. Если на смартфоне есть чехол, то нужно немедленно его снять – так влага будет быстрее испаряться из устройства. Специалисты советуют поместить намокший смартфон в рис или же в соль. Эти пищевые компоненты быстро возьмут на себя всю влагу, что поможет устройству поскорее высохнуть.

5. Также перед тем, как оставлять смартфон сушиться, нужно вынуть из него все карты памяти, а также SIM-карту. Специалисты также советуют протереть эти карточки легким раствором спирта, чтобы в дальнейшем не было окисления карточек.

Чего не нужно делать

Многие считают, что намокший смартфон можно просушить феном и он сразу будет работать. Но это заблуждение. Все дело в том, что если направить фен на смартфон, то поток теплого воздуха просто разгонит воду по всему устройству, а это еще более усугубит ситуацию. Потому забудьте о фене, а просто оставьте смартфон высохнуть самостоятельно.

Кроме того, есть также мнения, что смартфон можно просушить в микроволновой печке, но даже не думайте об этом методе. Смартфон в микроволновке сломается окончательно.

Напомним, ранее мы писали о том, что теперь с помощью смартфона можно виртуально побывать в зоне отчуждения. Для этого создали специальное приложение.

Ранее мы также сообщали о том, какие ультрабюджетные смартфоны можно выбрать до трех тысяч гривен.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Новый игровой смартфон от Lenovo будет похож на бутерброд Революция в мире смартфонов: новый телефон ОРРО будет без кнопок Как выбрать смартфон-книжку и на что обратить внимание
телефоны смартфоны
Реклама

Новости партнеров

Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Гусева рассказала, почему избегала Безрукова
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Главная покорительница мужских сердец Ярмолы
Названа любимая «еда» коронавируса
Названа любимая «еда» коронавируса
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться

Популярные статьи

Сегодня, 10:57Вкусно

Готовим постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 8 апреля для всех знаков зодиака: Стрельцы, будьте мудрее!

Вчера, 16:45Здорово

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

Вчера, 12:21Звездно

Мать 8-летней украинки, целовавшейся с 13-летним блогером, заявила о домашнем насилии

Вчера, 05:06Психо

Гороскоп на сегодня 7 апреля для всех знаков зодиака: Скорпион, не будь злюкой!

Вчера, 05:05Events

7 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 апреляEvents

Эффектные открытки с Благовещением: поздравления в стихах и прозе

6 апреляВкусно

Вкусно, как в детстве: 5 самых любимых десертов

6 апреляЗвездно

Ани Лорак впервые рассказала о новом романе

6 апреляФаново

Благовещение-2021: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляФаново

СМИ узнали имена украинок, которых арестовали в Дубае за голую фотосессию на балконе отеля

6 апреляПсихо

Гороскоп на сегодня 6 апреля для всех знаков зодиака: Овны, успокойтесь уже!

5 апреляФаново

Гадания на Благовещение-2021: ТОП-3 популярных предсказаний

5 апреляЗвездно

Брат Галкина впервые рассказал, какая на самом деле Пугачева вне камер

5 апреляВкусно

5 известных вкусных супов из 5 разных стран

5 апреляФаново

Икона Божьей Матери Благовещение Пресвятой Богородицы: описание и молитва

Новости партнеров

Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Это то, что нужно успеть сделать на вашей даче в апреле
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Влад Яма рассказал о расставании с супругой Лилианой
Влад Яма рассказал о расставании с супругой Лилианой
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Как быстро снизить высокое давление в домашних условиях
Орбакайте показала семейное фото со Дня рождения дочери Клавы
Орбакайте показала семейное фото со Дня рождения дочери Клавы
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Магнитные бури в апреле: какие дни могут быть опасными
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Удивил поклонников: что произошло с лицом Тарзана
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике
Известная фитнес-модель "не удержала" пышную грудь в топике

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять