В смартфон можно закачать мобильное приложение о Чернобыльской катастрофе: как это сделать

С помощью этого приложения можно узнать все про Чернобыльскую катастрофу

Недавно мы сообщали о различных приложениях для смартфона, которые должны быть у каждого. Теперь этот список однозначно можно пополнить AR-приложением Chоrnobyl App. С помощью него вы узнаете очень много нового о Чернобыльской катастрофе.

Приложение о Чернобыле Фото: Depositphotos

В частности, накануне 35-ой годовщины Чернобыльской трагедии, разработчики запустили мобильное AR-приложение Chоrnobyl App.

Chernobyl App

Это приложение поможет каждому желающему виртуально побывать в зоне отчуждения. Поможет это сделать дополненная реальность, которая есть в приложении. Чтобы приложение Chernobyl App стало доступно пользователям, на это ушло два года.

В приложении использованы многие документы о катастрофе, которые ранее были засекречены. Также в нем есть аудиогиды, панорамы, 3D-модели, AR-объекты.

Chernobyl App

На сегодняшний день приложение Chernobyl App уже можно скачать в App Store и Google Play. На выбор есть два языка – украинский и английский. Помимо этого, приложением можно пользоваться даже без интернета, потому что оно работает также в режиме гида.

Chernobyl App

Также мы сообщали о том, что Apple назвала самые лучшие приложения и игры в 2020 году.

Напомним, ранее мы писали о том, какие ультрабюджетные смартфоны можно выбрать до трех тысяч гривен.

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