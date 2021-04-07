В смартфон можно закачать мобильное приложение о Чернобыльской катастрофе: как это сделать
С помощью этого приложения можно узнать все про Чернобыльскую катастрофу
Недавно мы сообщали о различных приложениях для смартфона, которые должны быть у каждого. Теперь этот список однозначно можно пополнить AR-приложением Chоrnobyl App. С помощью него вы узнаете очень много нового о Чернобыльской катастрофе.
В частности, накануне 35-ой годовщины Чернобыльской трагедии, разработчики запустили мобильное AR-приложение Chоrnobyl App.
Это приложение поможет каждому желающему виртуально побывать в зоне отчуждения. Поможет это сделать дополненная реальность, которая есть в приложении. Чтобы приложение Chernobyl App стало доступно пользователям, на это ушло два года.
В приложении использованы многие документы о катастрофе, которые ранее были засекречены. Также в нем есть аудиогиды, панорамы, 3D-модели, AR-объекты.
На сегодняшний день приложение Chernobyl App уже можно скачать в App Store и Google Play. На выбор есть два языка – украинский и английский. Помимо этого, приложением можно пользоваться даже без интернета, потому что оно работает также в режиме гида.
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Напомним, ранее мы писали о том, какие ультрабюджетные смартфоны можно выбрать до трех тысяч гривен.
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