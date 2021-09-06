Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 6 сентября

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 6 сентября / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 6 сентября.

Цифра дня – 20

– 20 Цвет дня – оранжевый и шоколадный

– оранжевый и шоколадный Число удачи – 2

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В главных плюсах дня – энергия и устойчивость. При этом минусы дня несут конфликты, обман и опасность. В основе дня – стремление к уединению и внутреннему равновесию.

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В вопросах красоты и фитнеса – водные процедуры, СПА, бани и плавание. В отношении здоровья день травмоопасный, снизьте нагрузку на тело, особенно позвоночник и конечности.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, отложите все спорные вопросы и крупные траты.

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