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СЬОГОДНІ Life Статті про психологію

Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 6 вересня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
6 вересня, 09:50
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Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 6 вересня
Нумеролог Айсулу Ахімова дала прогноз на 6 вересня / Фото: скріншот

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 6 вересня.

  • Цифра дня – 20
  • Колір дня – помаранчевий і шоколадний
  • Число удачі – 2
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У головних плюсах дня енергія і стійкість. При цьому мінуси дня несуть конфлікти, обман і небезпеку. В основі дня прагнення до усамітнення і внутрішньої рівноваги.

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У питаннях краси і фітнесу водні процедури, СПА, лазні та плавання. У випадку охорони здоров'я день травмонебезпечний, знизьте навантаження на тіло, особливо хребет і кінцівки.

Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, відкладіть всі спірні питання і великі витрати.

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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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