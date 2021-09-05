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Гороскоп на неделю 6-12 сентября: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
5 сентября, 06:40
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Астрологический прогноз на 6-12 сентября для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Неделя стартует с удачных идей и практичных реализаций. Будьте готовы к тому, что какие-то мелочи покажутся вам очень значительными, тогда как действительно важные вещи могут остаться незамеченными.

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К концу недели будет усиливаться проявление страсти и эмоциональное возбуждение, причем по любому поводу. Также растет чувствительность.

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Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

С самого начала недели внутренняя напряженность и пережитые обиды будут не давать покоя Овнам. Постарайтесь найти время, чтобы побыть в одиночестве и разобраться в себе. Это точно пойдет вам на пользу и восстановит гармонию с окружающим миром. Не переживайте – активное общение вы наверстаете на выходных.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Тельца

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Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Во вторник Тельцы настолько уйдут в работу, что неожиданно окажутся на обочине отношений с друзьями. В какой-то момент вы остро почувствуете нехватку внимания окружающих , да и в личной жизни будет полный штиль. Обратите внимание на здоровье, возможно, вам потребуется диагностика и серьезное лечение.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В четверг у Близнецов появится реальный шанс продвинуться по карьерной лестнице . Вам придут приятные новости от близких людей, от чего настроение заметно улучшится. А вот излишнее чувство справедливости может сыграть с вами недобрую шутку – поиски правды заведут в тупик, но не стоит отчаиваться.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

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На следующей неделе Раки будут открыты для получения новой информации и незабываемых впечатлений. В среду предстоит непростой день выяснения отношений личной жизни. Старайтесь прислушиваться к советам близких людей , похоже, без них вам будет сложно восстановить гармонию в отношениях.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

У Львов на предстоящей неделе отношения с людьми будут складываться напряженно. Вам никто не может угодить, вы всем недовольны, так что будьте готовы к противодействию . В пятницу не стремитесь понравиться окружающим, вам равно не поверят. А из-за этого вы будете раздражаться еще больше.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

У Девы на следующей семидневке наступает благоприятный период . В понедельник переговоры с деловыми партнерами пройдут удачно. В личной жизни вы будете готовы к приятным кардинальным переменам, например, к свадьбе. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Не забывайте контролировать свои финансы.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Весов

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Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Весы рискуют подпортить отношения, потому что будут плохо владеть своими эмоциями. Это может привести к импульсивным и необдуманным поступкам уже со вторника и вряд ли устаканится к выходным. Старайтесь держать себя в руках и прислушиваться чужим советам.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионы на следующей неделе займутся налаживанием каких-то недоразумений в отношении с коллегами или близкими. Но для начала разберитесь в себе – причина неприятностей кроется в вас. Главное – не забывайте все время правильно расставлять приоритеты . И поменьше доверяйте сомнительным слухам.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Стрельцы будут чувствовать себя комфортно в компании близких людей. С ними можно поделиться самым сокровенным и рассчитывать на понимание и ценный совет , который вам понадобится уже к концу этой недели. Дорогие покупки не всегда могут быть удачными, не транжирьте.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Предстоящая неделя для Козерогов наполнится энтузиазмом, творческим порывом и жел анием созидать . Удержите такой настрой как можно дольше. Вам будет легче добиться желаемого с помощью окружающих– прислушайтесь к их советам и не отказывайтесь от помощи. Спорные вопросы четверга легко решатся в пятницу.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

С самого начала трудовой недели у Водолея появится шанс неплохо заработать, потянет на новые приобретения и улучшения условий жизни . При большом желании вы сможете добиться своего. Следите за своей репутацией и не конфликтуйте. Также не следует препираться с законом и затевать судебные тяжбы.

Гороскоп на неделю 6-12 сентября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

Рыбам следующая семидневка готовит не слишком приятные сюрпризы в финансовой сфере и на работе. Во вторник берегите кошелек и следите за ценными вещами . Несмотря на это, найдите время для своей внешности – от этого зависит ваша самооценка. Главное, не бойтесь экспериментов – они будут удачными.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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