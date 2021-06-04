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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 июня

Сегодня, 07:49

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 4 июня.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий
  • Число удачи – 6

В главных плюсах дня сердечность, трудолюбие и усердие. При этом минусы дня несут алчность, конфликтность и неосторожно сказанные слова. В основе дня краткосрочные цели и задачи.

Красота и здоровье: приветствуются йога и легкие упражнения. Берегите сосуды и органы обоняния.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно привести в порядок бумаги и рабочее пространство.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.

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Источник: Сегодня
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