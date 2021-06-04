Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 4 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 4 июня.
- Цифра дня – 15
- Цвет дня – синий
- Число удачи – 6
В главных плюсах дня сердечность, трудолюбие и усердие. При этом минусы дня несут алчность, конфликтность и неосторожно сказанные слова. В основе дня краткосрочные цели и задачи.
Красота и здоровье: приветствуются йога и легкие упражнения. Берегите сосуды и органы обоняния.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, важно привести в порядок бумаги и рабочее пространство.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
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