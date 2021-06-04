Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 4 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 4 червня.
- Цифра дня – 15
- Колір дня – синій
- Число удачі – 6
У головних плюсах дня сердечність, працьовитість і старанність. При цьому мінуси дня несуть жадібність, конфліктність і необережно сказані слова. В основі дня короткострокові цілі і завдання.
Краса і здоров'я: вітаються йога і легкі вправи. Бережіть судини і органи нюху.
Завершуючи прогноз темою бізнесу і інвестиції, важливо привести в порядок папери і робочий простір.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
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