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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 30 сентября

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
30 сентября, 07:00
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 30 сентября.

  • Цифра дня – 17
  • Цвет дня – зеленый и бирюза
  • Число удачи – 8

В главных плюсах дня сила мысли, желания, при этом минусы дня несут алчность и зависть. В основе дня – обучение и самообразование.

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В вопросах красоты и фитнеса – процедуры по снижению веса. В отношении здоровья – печень и желчь. Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, крупные траты проведите с особой тщательностью.

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А еще узнайте, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для жителей Земли. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. Очередная фаза Меркурия наступила 27 сентября, а продлится все это до середины октября, поэтому запаситесь терпением!

Напомним, что ранее мы писали, как пережить ретроградный Меркурий.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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