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Зачем на самом деле нужна была зеленка – ответил доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 сентября, 11:40
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Зеленка, которой многие до сих пор обрабатывают раны, не несет никакой пользы. Евгений Комаровский рассказал, почему этот антисептик был так популярен
Зеленка была нужна для маркировки сыпи при ветрянке, а сейчас от нее лучше отказаться
Зеленка была нужна для маркировки сыпи при ветрянке, а сейчас от нее лучше отказаться / Фото: Коллаж: Сегодня

Раствором бриллиантового зеленого – или зеленкой пользовались наши мамы и бабушки, чтобы не лечить, а маркировать сыпь от ветрянки. Почему про зеленку давно стоит забыть, популярный педиатр рассказал в программе "Итоги месяца с доктором Комаровским". Смотрите видео на 59:30 минуте.

Так полезно мазать прыщи и раны зеленкой или нет?

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Зеленка, или бриллиантовый зеленый, не имеет никакого отношения к цивилизации, медицине и лечению. И давно не используется во всем цивилизованном мире, поскольку антисептические свойства препарат не доказаны, а кожу зеленка сушит и можно получить ожог.

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Разве что, когда ребенку льют ее на рану, он душераздирающе кричит, родители могут поставить галочку: вроде как ребенка "полечили". Производство и продажа этого препарата давним давно должны прекратиться. Зеленку часто применяют при ветряной оспе, и многие мамы до сих пор считают, что если мазать ветряночные прыщи зеленкой, то они быстрее заживают.

Действительно ли зеленкой лечат ветрянку?

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Это не так. С момента появления ветрянки врачи интересовались в первую очередь основным вопросом – сколько времени заразен заболевший человек. Так вот, ребенок перестает быть заразным через 5 дней после того, как новые высыпания перестают появляться.

Зеленка – синтетический краситель, смешанный со спиртом, пользы от нее нет
Зеленка – синтетический краситель, смешанный со спиртом, пользы от нее нет / Фото: Коллаж: Сегодня

Поэтому мама или бабушка с утра у больного ребенка мазала все прыщи зеленкой, на следующий день было хорошо видно, появились ли новые прыщи – их тоже мазали зеленкой. И как только становилось не видно новых, не намазанных зеленкой прыщей, оставалось отсчитать 5 дней – и тогда ребенок становился не заразен.

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Со временем изобрели другие методы, просто раньше зеленка была маркером заразности таких заболевших. Сейчас, если ребенок заболеет ветрянкой, вы можете использовать что угодно для того, чтобы отмечать новые высыпания: фломастеры, лепить специальные детские татуировки и т.д. Сама же зеленка никакой пользы не несет.

Также раньше мы писали, какие вакцины спасут от штамма Дельта.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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