Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Несколько первых дней недели многие знаки зодиака будут ощущать себя слишком ранимыми и впечатлительными. Появится чувство незащищенности и захочется спрятаться от внешнего мира под капюшон.
Но вскоре настроение заметно улучшится, страхи пройдут и появится желание действовать и нагонять упущенное.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Овна
Для Овнов начинающаяся неделя наполнится позитивными эмоциями и встречами на работе, а также интересным общением и знакомствами в личной жизни. К вам потянутся старые друзья, с которыми по каким-то причинам была прервана связь. В понедельник не стоит посещать людные мероприятия, перейти в режим онлайн.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Тельца
Тельцы на следующей семидневке получат ощутимую помощь в своих делах от родственников и близких людей, причем по первому намеку. Не отказывайтесь от протянутой руки – это от чистого сердца. Четверг – подходящий день для решения сложных вопросов, а еще вам может подфартить в лотерее или азартной игре.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Близнецов
Большую часть надвигающейся недели Близнецы проведут в поисках любви и счастья . А кому-то придется налаживать нынешние отношения, которые дали трещину. Не стоит разбираться, кто виноват – это тупиковый путь. Во вторник следите за своими словами и поведением, чтобы не вызвать недоумение у окружающих.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рака
На следующей неделе близкие и знакомые способны дать ценные советы Ракам – и к ним стоит прислушаться. В среду ничего не решайте сами, доверьтесь обстоятельствам, которые складываются вокруг вас, – так всем будет проще. Не стоит отвечать агрессией на негатив. Выходные будут напряженными – держите себя в руках.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Льва
Львы, постарайтесь внимательно и объективно анализировать происходящие события. В понедельник в вопросах бизнеса от вас потребуется проявление сдержанности и дипломатии. На личном фронте сгущаются тучи, но этого можно избежать совместными усилиями. Посвятите выходные любимому человеку.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Девы
На следующей неделе Девы под влиянием внешних факторов могут впасть в состояние безрассудства и наделать глупостей. Придется контролировать чувства , чтобы они не одержали победу над разумом. Внимательно просматривайте поступающие предложения – так вы не пропустите свою выгоду.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Весов
Представителей знака Весы ждет насыщенная событиями неделя. Во вторник возможно полезное знакомство . Вы легко можете руководить людьми. Ваша активность и целеустремленность заводит окружающих и побуждает к действию. Выходные также пройдут активно и бурно, но отдохнуть вы не успеете.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Скорпиона
У Скорпионов намечается достаточно напряженная и сумбурная неделя. Но не хватайтесь за все сразу , решайте проблемы по мере их появления на горизонте, а не фантазируйте того, чего нет. Среда – благоприятный день для профессионального роста. В пятницу накануне выходных обратите внимание на проблемы в семье.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Стрельца
Стрельцам на предстоящей семидневке звезды советуют быть более скрытными и держать свои планы при себе – конкуренты лояльничать не будут. В понедельник не принимайте серьезных решений, полезно несколько раз все взвесить. А вот выходные будут активными во всех сферах – не упустите свой удачный шанс.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Козерога
У Козерогов уже в начале следующей недели может возникнуть недоразумения и размолвки с близкими людьми или родственниками. Это будет отвлекать от работы. Постарайтесь не проявлять упрямство , а сообща разобраться в вопросе. В четверг вас не подведет внутренний голос, хотя некоторые решения и покажутся странными.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Водолея
У Водолеев намечаются новые полезные встречи и яркие впечатления – вам некогда будет скучать в течение всех семи дней. Во время общения с партнерами проявляйте больше внимания и сговорчивости к другим людям. В пятницу возможен приятный романтический вечер. Вы сами способны управлять своим настроением.
Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рыб
У Рыб намечается неоднозначная неделя. С одной стороны, вы испытываете неуверенность в собственных силах, с другой же – способны свернуть горы и переделать всю работу на голом энтузиазме. Во вторник полезно побыть в одиночества. А вот в выходные оторвитесь по полной – вы этого заслужили.
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