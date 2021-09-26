Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 27 сентября – 3 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Коллаж: Сегодня

Несколько первых дней недели многие знаки зодиака будут ощущать себя слишком ранимыми и впечатлительными. Появится чувство незащищенности и захочется спрятаться от внешнего мира под капюшон.

Но вскоре настроение заметно улучшится, страхи пройдут и появится желание действовать и нагонять упущенное.

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Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Для Овнов начинающаяся неделя наполнится позитивными эмоциями и встречами на работе, а также интересным общением и знакомствами в личной жизни. К вам потянутся старые друзья, с которыми по каким-то причинам была прервана связь. В понедельник не стоит посещать людные мероприятия, перейти в режим онлайн.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Тельца

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Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцы на следующей семидневке получат ощутимую помощь в своих делах от родственников и близких людей, причем по первому намеку. Не отказывайтесь от протянутой руки – это от чистого сердца. Четверг – подходящий день для решения сложных вопросов, а еще вам может подфартить в лотерее или азартной игре.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

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Большую часть надвигающейся недели Близнецы проведут в поисках любви и счастья . А кому-то придется налаживать нынешние отношения, которые дали трещину. Не стоит разбираться, кто виноват – это тупиковый путь. Во вторник следите за своими словами и поведением, чтобы не вызвать недоумение у окружающих.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе близкие и знакомые способны дать ценные советы Ракам – и к ним стоит прислушаться. В среду ничего не решайте сами, доверьтесь обстоятельствам, которые складываются вокруг вас, – так всем будет проще. Не стоит отвечать агрессией на негатив. Выходные будут напряженными – держите себя в руках.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львы, постарайтесь внимательно и объективно анализировать происходящие события. В понедельник в вопросах бизнеса от вас потребуется проявление сдержанности и дипломатии. На личном фронте сгущаются тучи, но этого можно избежать совместными усилиями. Посвятите выходные любимому человеку.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Девы под влиянием внешних факторов могут впасть в состояние безрассудства и наделать глупостей. Придется контролировать чувства , чтобы они не одержали победу над разумом. Внимательно просматривайте поступающие предложения – так вы не пропустите свою выгоду.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Представителей знака Весы ждет насыщенная событиями неделя. Во вторник возможно полезное знакомство . Вы легко можете руководить людьми. Ваша активность и целеустремленность заводит окружающих и побуждает к действию. Выходные также пройдут активно и бурно, но отдохнуть вы не успеете.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

У Скорпионов намечается достаточно напряженная и сумбурная неделя. Но не хватайтесь за все сразу , решайте проблемы по мере их появления на горизонте, а не фантазируйте того, чего нет. Среда – благоприятный день для профессионального роста. В пятницу накануне выходных обратите внимание на проблемы в семье.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

Стрельцам на предстоящей семидневке звезды советуют быть более скрытными и держать свои планы при себе – конкуренты лояльничать не будут. В понедельник не принимайте серьезных решений, полезно несколько раз все взвесить. А вот выходные будут активными во всех сферах – не упустите свой удачный шанс.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У Козерогов уже в начале следующей недели может возникнуть недоразумения и размолвки с близкими людьми или родственниками. Это будет отвлекать от работы. Постарайтесь не проявлять упрямство , а сообща разобраться в вопросе. В четверг вас не подведет внутренний голос, хотя некоторые решения и покажутся странными.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

У Водолеев намечаются новые полезные встречи и яркие впечатления – вам некогда будет скучать в течение всех семи дней. Во время общения с партнерами проявляйте больше внимания и сговорчивости к другим людям. В пятницу возможен приятный романтический вечер. Вы сами способны управлять своим настроением.

Гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб намечается неоднозначная неделя. С одной стороны, вы испытываете неуверенность в собственных силах, с другой же – способны свернуть горы и переделать всю работу на голом энтузиазме. Во вторник полезно побыть в одиночества. А вот в выходные оторвитесь по полной – вы этого заслужили.

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