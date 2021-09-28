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СЕГОДНЯ Lifestyle Здорово

Когда принимать противовирусные препараты – рассказал доктор Комаровский

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
28 сентября, 17:15
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По-настоящему эффективных противовирусных средств мало, а лекарств от всех вирусов нет, что делать – доктор Комаровский советует в программе "Ранок з Україною"
Принимать противовирусные препараты можно только по назначению врача
Принимать противовирусные препараты можно только по назначению врача / Фото: Коллаж: Сегодня

"Сезон простуд" открылся. На улице и в помещении часто можно услышать, как кто-то кашляет или жалуется на головную боль, насморк и прочие недомогания. Что желательно принимать при первых симптомах? Ведущий рубрики "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" объяснил все спорные моменты.

Нужны ли противовирусные, если заболел?

Принято считать, что когда начинаешь болеть, то нужно принимать противовирусные препараты. Как поступить, если чувствуешь недомогание? Стоит ли принимать противовирусные препараты или подождать, когда организм сам справиться? Нужно ли бежать к врачу или понадеяться на рекламу лекарств, советы друзей или коллег?

- Одна из самых распространенных болезней – это ОРВИ. Но респираторных вирусов тысячи! И люди болеют регулярно, – сказал Евгений Комаровский. – Например, дети болеют ОРВИ от 6 до 12 раз в год и это совершенно нормально. Организм создан, чтобы самостоятельно справиться с вирусом. И это не предусматривает использование каких-либо лекарств.

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По словам кандидата медицинских наук, так как люди при каждом чихе тут же пьют какое-нибудь средство, то у них создается впечатление, что они выздоравливают именно благодаря этому препарату.

- Вирусы размножаются внутри человеческих клеток, – объяснил ведущий рубрики "Запитай у Комаровського". – Очень трудно погубить вирус, чтобы при этом уцелела клетка.

А что на счет рекламируемых противовирусных препаратов?

Евгений Комаровский объяснил, что по-настоящему эффективных противовирусных лекарств очень мало, и нет препаратов от всех вирусов.

По-настоящему эффективных противовирусных лекарств очень мало
По-настоящему эффективных противовирусных лекарств очень мало / Фото: Pixabay

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Например, есть лекарство, которое действует на несколько вирусов, но оно чрезвычайно токсичное и используется только тогда, когда жизнь человека под угрозой.

- Большинство лекарств, которые рекламируются, это средства, которые ничего не лечат, – сказал врач-педиатр высшей категории. – Противовирусные препараты используются только по назначению врача.

Все свои вопросы касательно здоровья и детей, и взрослых телезрители могут задать на страничке программы "Ранок з Україною" @ranok_ua в Instagram.

Смотрите рубрику "Запитай у Комаровського" на канале "Украина" в программе "Ранок з Україною".

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Также ранее мы писали, какие вакцины спасут от штамма Дельта.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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