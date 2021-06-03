Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 3 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 3 июня.
- Цифра дня – 14.
- Цвет дня – голубой.
- Число удачи - 5.
В главных плюсах дня – получение знаний, мудрость и терпение. Минусы дня – суета и обман. В основе дня – сохранение внутреннего спокойствия.
Красота и здоровье: полезен уход за кожей лица. Уязвимы конечности и стопы. Берегите зрение и печень.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: особо приветствуются благотворительность и акции милосердия.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступает очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году.
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