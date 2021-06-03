Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 3 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 3 червня.
- Цифра дня – 14.
- Колір дня – блакитний.
- Число удачі – 5.
У головних плюсах дня – отримання знань, мудрість і терпіння. Мінуси дня – суєта і обман. В основі дня – збереження внутрішнього спокою.
Краса і здоров'я: корисний догляд за шкірою обличчя. Уразливі кінцівки і стопи. Бережіть зір і печінку.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зауважимо: особливо схвальні благодійність і акції милосердя.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настає чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році.
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