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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 24 мая

Сегодня, 07:05

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на 24 мая.

  • Цифра дня – 16.
  • Цвет дня – фиолетовый и лиловый.
  • Число удачи – 7.

В главных плюсах дня – анализ, четкость в действиях. Минусы дня – беспечность и искушения. В основе дня – самокритичность и концентрация внимания.

Красота и здоровье: полезно увлажнение кожи, бани и водные процедуры, уязвимы грудь и желудок.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: смена деятельности и переезды будут очень успешны.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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