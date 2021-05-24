Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: скриншот

Дізнайтеся щасливе число дня на 24 травня.

Цифра дня – 16.

– 16. Колір дня – фіолетовий і ліловий.

– фіолетовий і ліловий. Число удачі – 7.

У головних плюсах дня – аналіз, чіткість у діях. Мінуси дня – безпечність та спокуси. В основі дня – самокритичність і концентрація уваги.

Краса і здоров'я: корисні зволоження шкіри, лазня та водні процедури. Уразливі груди і шлунок.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зазначимо: зміна діяльності та переїзди будуть дуже успішні.

Читайте також:

А щоб останній місяць весни пройшов добре, не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися