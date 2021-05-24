Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 24 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на 24 травня.
- Цифра дня – 16.
- Колір дня – фіолетовий і ліловий.
- Число удачі – 7.
У головних плюсах дня – аналіз, чіткість у діях. Мінуси дня – безпечність та спокуси. В основі дня – самокритичність і концентрація уваги.
Краса і здоров'я: корисні зволоження шкіри, лазня та водні процедури. Уразливі груди і шлунок.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зазначимо: зміна діяльності та переїзди будуть дуже успішні.
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А щоб останній місяць весни пройшов добре, не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
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