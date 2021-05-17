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Гороскоп друидов: какое дерево – ваше

Сегодня, 19:21

Кто вы по кельтскому гороскопу: люди-Кедры выбирают крайности, а в Жасмин невозможно не влюбиться

Какое дерево - ваше
Какое дерево - ваше
Фото: Unsplash

Если вы любите природу и ощущаете прилив сил, гуляя по парку или в лесу, вам наверняка будет интересно узнать, какое дерево – ваше. Много столетий назад древние кельтские жрецы составили гороскоп. Согласно этому гороскопу, люди, рожденные в определенный день, имеют свое дерево-талисман и перенимают его черты, поведение и судьбу.

Ранее мы рассказывали, кому какие комнатные цветы подходят для удачи и богатства по знаку зодиака.

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Яблоня

23 декабря – 31 декабря; 25 июня – 4 июля

Яблоня
Яблоня
Фото: Pixabay

Люди-Яблони просто созданы для тихой, уютной семейной жизни. Они добрые, терпеливые, заботливые и щедрые. Но вот отпускать от себя близких людей им крайне тяжело: "Яблоко от яблони недалеко падает" – сказано как раз про них. Эти люди сентиментальны и задумчивы, отличаются развитой логикой и аналитическим умом.

Ель

1 января – 11 января; 5 июля – 14 июля

Ель
Ель
Фото: Pixabay

Не стоит представителям Ели лишний раз напоминать об их колючести. Они и сами это знают, но остаются неисправимыми эгоистами. В свой круг пускают только избранных, для остальных же – празднично-прекрасны, загадочны, но холодны и неприступны. Человек-Ель обладает чрезвычайной настойчивостью, острым умом, добросовестностью и скрупулезностью в работе.

Вяз

12 января – 24 января; 15 июля – 25 июля

Вяз
Вяз
Фото: Pixabay

Человек-Вяз стремится к легкости и не любит усложнять жизнь ни себе, ни людям. При этом он ненавязчив и миролюбив, никого не муштрует и не заставляет, ничего не требует. Но не терпит, когда ему выносят мозг советами и нравоучениями. Вяза характеризуют наблюдательность, организаторские способности, реализм и взвешенность в принятии решений.

Кипарис

25 января – 03 февраля; 26 июля – 04 августа

Кипарис
Кипарис
Фото: Pixabay

Кипарис – многогранен, ведь, по сути, это и дерево, и кустарник. Стройный, крепкий, незамысловатый, но в то же время целеустремленный. Не лишен изысканности, способен довольствоваться малым и легко приспосабливается к ситуации. Такие люди – хорошие семьянины, но они лишены амбиций и сентиментальности.

Тополь

04 февраля – 08 февраля; 05 августа – 13 августа

Тополь
Тополь
Фото: Pixabay

Человек-Тополь – личность эффектная, способная расти и развиваться с завидной скоростью, но при этом непритязательная к условиям. Его главные отличительные черты – независимость, отвага, гордость и развитая интуиция. Такие люди часто молчаливы, не любят жаловаться на судьбу, но с ними легко общаться и находиться в одной компании.

Кедр

09 февраля – 18 февраля; 14 августа – 23 августа

Кедр
Кедр
Фото: Pixabay

Человек-Кедр по-своему уникален, видимо, поэтому он часто выбирает крайности. С одной стороны, эти люди уверены в себе, могут заставить любого считаться со своим мнением, с другой – слишком чувствительны и обидчивы, воспринимаю шутки за чистую монету. Они, не раздумывая, решают и свои, и чужие проблемы и безрассудно игнорируют опасности.

Сосна

19 февраля – 28/29 февраля; 24 августа – 02 сентября

Сосна
Сосна
Фото: Pixabay

Рожденные под этим знаком люди красивы, эффектны, умеют выгодно показать свои достоинства и скрыть от чужих глаз недостатки. Люди-Сосны отличаются острым умом, непоколебимой логикой, прямолинейностью и склонностью к перфекционизму. Они легко находят выход из сложных ситуаций, обладают быстротой и точностью движений и мысли.

Ива

01 марта – 10 марта; 03 сентября – 12 сентября

Ива
Ива
Фото: Pixabay

Чтобы понять характер людей-Ив, достаточно взглянуть на это дерево. Такие люди часто работают на зрителя. Иву не зря называют плакучей, во всяком случае это отличные актеры и со своими ролями они хорошо справляются. Однако наряду с артистичностью нельзя недооценивать их романтичность, влюбчивость и богатое воображение.

Липа

11 марта – 20 марта; 13 сентября – 22 сентября

Липа
Липа
Фото: Pixabay

Обаятельным и несколько сентиментальным представителям дерева Липы для счастья нужно совсем немного: уютная обстановка, спокойствие и умиротворенность. При этом Липы достаточно ревнивы и могут этим чувством отравить жизнь и себе, и окружающим. На этой почве их лучше не дразнить и не провоцировать. Имеют творческие задатки, которые с успехом развивают.

Лиственница

22 марта – 31 марта; 24 сентября – 03 октября

Лиственница
Лиственница
Фото: Pixabay

Описать людей-Лиственниц несложно: они крепкие, надежные, выносливые, в огне не горят и в воде не тонут. Но иногда просто упрямы, непробиваемы, несговорчивы и лишены чувственности, доводят окружающих до слез и отчаяния. Часто Лиственницы могут быть опасны для недругов, ибо расправляются с неугодными решительно и безжалостно.

Рябина

01 апреля – 10 апреля; 04 октября – 13 октября

Рябина
Рябина
Фото: Pixabay

Сложно не влюбиться в Рябину. Такой человек, как и дерево-прототип, красив, притягателен, способен найти общий язык с любым и оправдать каждого. За хрупкой внешностью скрывается очень стойкая и проницательная натура. Обладает хорошим вкусом, любит хорошо одеваться и умеет подчеркнуть собственные достоинства.

Клен

11 апреля – 20 апреля; 14 октября – 23 октября

Клен
Клен
Фото: Pixabay

Люди этого знака привлекательны, аккуратны, ухоженны, кокетливы, в меру циничны, следят за собой и за модой. Они обладают аналитическим складом ума и отличным чувством юмора, чем иногда заводят в тупик окружающих, выходя сухими из воды. При этом Клен способен распутать самые странные дела и обстоятельства, что другим не под силу.

Орех

21 апреля – 30 апреля; 24 октября – 02 ноября

Орех
Орех
Фото: Pixabay

Вы замечали, что под этим деревом ничего не растет? Это неспроста. Орехи противоречивы и потому непредсказуемы. С одной стороны, они гостеприимны, изысканны в манерах и готовы щедро осыпать своей благодетельностью близких людей. С другой – часто бывают капризны, амбициозны, агрессивны и даже коварны без видимой на то причины.

Жасмин

01 мая – 14 мая; 03 ноября – 11 ноября

Жасмин
Жасмин
Фото: Pixabay

С первого же взгляда Жасмин завораживает, и разве может быть по-другому – нежные цветы, восхитительный аромат, изящество и хрупкость. Эти люди часто становятся музами, покоряя сердца, и неплохо этим пользуются. Вот только при ближайшем знакомстве можно понять, что за всей привлекательностью скрывается явный пессимист.

Каштан

15 мая – 24 мая; 12 ноября – 21 ноября

Каштан
Каштан
Фото: Pixabay

В Каштанах красота сочетается с простотой и легкостью общения. Под сенью Каштана дышится и живется легко. Эти люди способны на благородные поступки, потому что обладают врожденным чувством справедливости и готовы прийти на помощь обиженным даже себе в убыток. Их отличает отвага, реализм и организаторские способности.

Ясень

25 мая – 03 июня; 22 ноября – 01 декабря

Ясень
Ясень
Фото: Pixabay

Ясени обладают красивой, сильной, стройной внешностью наряду с развитой интуицией и аналитическим складом ума. Они нравятся себе, но при этом весьма требовательны к окружающим. С ними бывает непросто, придется запастись терпением, чтобы найти общий язык. Но если это произошло, то лучшего собеседника и партнера сложно найти.

Граб

04 июня – 13 июня; 02 декабря – 11 декабря

Граб
Граб
Фото: Pixabay

Человек-Граб красив, но высокомерен, отчужден и холоден в проявлении эмоций и чувств. Он часто смотрит на окружающих свысока. Зато любит награды и почести, ради которых способен на подвиги. Граб является приверженцем установленного порядка и дисциплины. У него есть чему поучиться: он очень ответственен и работоспособен, а потому успешен.

Инжир

14 июня – 23 июня; 12 декабря – 20 декабря

Инжир
Инжир
Фото: Pixabay

Инжир отличается эмоциональностью, непредсказуемостью и непостоянством. Он долго не засиживается на одном месте, потому что быстро начинает скучать и искать себе новые приключения. Чего не скажешь о личной жизни – человек-инжир привержен стабильности домашнего очага, но плохо переносит трудности и может быстро увянуть.

Дуб

21 марта – 22 марта – весеннее равноденствие

Дуб
Дуб
Фото: Pixabay

Люди-Дубы, как и сами деревья, полны жизненных сил, величия и красоты. Мало что может сбить их с выбранного пути и нарушить планы. Дуб – гордый, смелый, благородный и волевой. Он обладает решительностью и практическим умом, но при этом неспособен быть гибким и проявлять дипломатичность.

Береза

24 июня – летнее солнцестояние

Береза
Береза
Фото: Pixabay

Чистота, аристократизм, сдержанность и непорочность – так можно охарактеризовать это дерево и людей, имеющих такую символику. Березы имеют неизменный успех в обществе и при этом не злоупотребляет ничьим расположением. Им больше подходит творческая работа, где важно проявить изобретательность и фантазию.

Олива

23 сентября – 24 сентября – осеннее равноденствие

Олива
Олива
Фото: Pixabay

Олива – символ миролюбия, древней мудрости и верности. Такие люди практически не имеют завистников и недоброжелателей. В их характере – уравновешенность, спокойствие и жизнелюбие. Они источают любовь и свет. А ценности, которые они исповедуют, находят отклик и поддержку у окружающих.

Бук

21 декабря – 22 декабря – зимнее солнцестояние

Бук
Бук
Фото: Pixabay

Бук – дерево крепкое, сильное, красивое и правильное. Такие люди не лишены амбициозности, уверенности в себе, точности действий и ясности мысли. В любой ситуации они не теряют самообладания и способны чуть ли не на голом энтузиазме выбираться из переделок. Но иногда им не хватает фантазии и легкости.

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

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