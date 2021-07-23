Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 23 июля

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 23 июля.
- Цифра дня – 17
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 8
В главных плюсах дня – оптимизм и достижение целей. При этом минусы дня несут эгоизм, двуличие. В основе дня – стремление к гармонии, баланс внешнего и внутреннего.
В вопросах красоты и фитнеса приветствуются уход за лицом, а также процедуры татуажа. В отношении здоровья уязвима поджелудочная железа.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, расширяйте границы и и двигайтесь вперед.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.