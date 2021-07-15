Какой сэндвич идеальный для вас по гороскопу

Сэндвич – отличный завтрак и перекус. Главное – добавлять туда только полезное, так нас просят диетологи. А вот что класть в них конкретно каждому знаку зодиака – интересно узнать. Базовые элементы остаются неизменными – хлеб, овощи, зелень. Речь пойдет об основном ингредиенте. Свой сэндвич по гороскопу можно запить соком, он тоже есть у каждого знака. В календаре лайфхаков для лета есть классные идеи, как провести его ярко.
Овен – лосось
Он может быть отварным или слабосоленым. Это красивая рыба, даже праздничная. Как и эмоциональные и амбициозные Овны. Они часто бывают нестабильными в своих стремлениях, но отлично умеют объединять вокруг себя единомышленников. Да и от сэндвича с лососем мало кто может отказаться.
Телец – Крок-мадам или Крок-месье
Основательные сэндвичи из Франции. Их часто там едят на завтрак. Почему основательные? Потому что там есть все, чтобы наесться: хлеб, ветчина, жареное яйцо. Тельцы обожают, когда еда приготовлена с любовью и теплотой, любят, когда все вокруг ясно и понятно. Эти сэндвичи они оценят наверняка.
Близнецы – тунец
Вкусная рыба, но суховатая. Если она, конечно, не в консервах. Если нет, то добавьте к тунцу немного оливкового масла. Вот так и с Близнецами: смотришь – ну яркая же личность, интересная и вдруг с ними что-то происходит, и наружу выходят черствость и даже злость. В общем, задабривать нужно Близнецов, они любят, когда их уважают.
Рак – курица
Несколько нерешительны, но легко адаптируются к любой ситуации – это Близнецы. Что, как не курица может охарактеризовать этот знак? Она легка в приготовлении, как и Близнецы легки на подъем, и сочетается с любыми овощами, как и эти люди умеют коммуницировать. Так что, Раки, отварите или запеките курицу и добавьте ее в свой сэндвич.
Лев – бекон
Львы, по сути, лояльны, но переубедить их порой бывает крайне сложно. Они, конечно, сделают вид, что согласились с оппонентом, но это не значит, что это действительно так. Наш любимый бекон – продукт капризный. Добавлять его в сэндвич нужно осторожно. К такому сэндвичу будут неплохи маринованные огурцы.
Дева – моцарелла и помидоры
Это сочетание, судя по всему, было придумано в Италии. Для полной картины добавьте туда немного базилика и оливкового масла. И да, все ингредиенты должны быть идеально порезаны – Девы любят придираться к мелочам и для них важна каждая деталь.
Весы – яичный салат
Салат из измельченных яиц между двумя ломтиками хлеба – Весы. Этот нарядный сэндвич похож на симпатичных Весов. Их личность сбалансирована, как и яичный салат полезным соусом. Представители этого знака стабильно рассудительны и мудры, они всегда знают, что им нужно съесть и как это будет подано.
Скорпион – с персиком и острым сыром
Острые сыры, например, горгондзола – это неспокойный нрав этих людей. А персик – это их яркая личность, настроение которой меняется от апатии до безудержного веселья. Скорпионы очень требовательны по отношению к другим, но не любят, когда им указывают на их ошибки. Но за успехи других Скорпионы порадуются от души, будьте уверенны.
Стрелец – яблочный сэндвич
Да, такие тоже существуют и это, конечно, больше десерт. Любящие всевозможные удовольствия Стрельцы по достоинству его оценят. Возьмите белый хлеб, тонко нарежьте яблоки, приправьте корицей и обжарьте в сладком кляре – готово. Под этот сэндвич Стрелец расскажет вам, как нужно ценить жизнь и брать от нее все по максимуму.
Козерог – сэндвич с говяжьей котлетой
Это такие огромные сэндвичи, скорее – огромная котлета с двумя маленькими кусочками хлеба. Козероги любят все делать, как в последний раз. Если работают, то на износ, если любят, то до конца – это все в большинстве случаев. Но вместе с этим, многие из них ленивые люди. А так – съешь такой огромный сэндвич и о приготовлении еды можно на некоторое время забыть.
Водолей – с сыром бри и ягодным соусом
Изысканное сочетание. Ко всему изысканному, нестандартному и потустороннему у Водолеев особая тяга. Они считают себя особенными людьми, способными видеть то, что другим не дано видеть. А бри с оттеняющим его соусом – это еще один повод выделиться из толпы.
Рыбы – креветки
Легкий сэндвич с вкусными креветками. К ним, кстати, можно приготовить лимонный соус. Мечтательные, немного отрешенные от мира сего, Рыбы такой сэндвич с удовольствием съедят. Если, конечно, у них будет на это настроение, и они проголодаются. Угадать точно, чего они захотят в эту минуту – невозможно. Просто они сами плохо понимают, что им нужно в этой жизни.
Как бонус – рецепт оригинальных гренок с тартаром из лосося, украшенным клубникой.
Здесь читайте, какой салат нужно приготовить каждому знаку зодиака.