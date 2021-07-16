С клубникой, вишней или лавандой – какой лимонад по гороскопу ваш

К безупречным Весам сложно придраться, как и ко вкусу клубники в их лимонаде, несколько едкие и обидчивые Близнецы – это лимонад с кисловатой вишней, а лавандовый – Водолеи, они обожают все нестандартное

Какой вы лимонад по гороскопу / Фото: freepik.com

Лимонад – без него сейчас никак, это лучшее, что может утолить жажду. Конечно, можно выпить холодный сок, он тоже есть у каждого знака зодиака, но лимонад все же бодрит лучше. 12 разновидностей напитка, которые по своим вкусовым качествам могут напомнить то или иное созвездие, найдете ниже. А в календаре лайфхаков для лета найдете идеи, как провести его незабываемо.

Овен – с персиком

Лимонад с персиками для энергичных Овнов / Фото: Depositphotos

Сочные и сладкие персики очень напоминают Овнов. Летние, насыщенные вкусом, они символизируют беззаботность и молодость. Для многих остается загадкой, откуда у Овнов столько энергии бежать сломя голову к своей цели, но добегают к ней далеко не все и не всегда. Немного терпкий лимонад с персиком – это мятежные Овны.

Телец – с апельсинами

Тельцы любят все традиционное, их лимонад – с апельсинами / Фото: freepik.com

Потому что максимально понятное сочетание. Цитрусовые к цитрусовым и ничего лишнего. Тельцы – люди серьезные, они не любят вокруг себя суеты, не стремятся к чему-то новому и ограждают себя от этого. Для них главное – это внутренний баланс и чтобы дома все было хорошо.

Близнецы – с вишней

Лимонад с вишневой кислинкой – немного обидчивые Близнецы / Фото: Depositphotos

С виду яркая, сочная, манящая ягода, но на вкус часто бывает обманчива. И не всегда сочная вишня оказывается вкусной. Так и Близнецы – за веселым нравом может скрываться обидчивая и несколько едкая личность. Чтобы они не обижались, почаще говорите им приятное.

Рак – с мятой

Лимонад с мятой поможет Ракам быть более решительными / Фото: Depositphotos

С большим количеством мяты, чтобы она приводила в чувства Раков. Не в прямом смысле этого слова. Если у вас есть в окружении представители этого знака, то вы, наверное, знаете – найти среди них людей, которые быстро реагируют, сложно. Ракам лучше переждать и пересидеть, они все тщательно обдумывают. Но в экстренных случаях действуют активно.

Лев – с лаймом и мятой

Для придирчивых Львов – лимонад с лаймом / Фото: Pexels

Немного горьковатый лимонад за счет присутствия лайма. Львы на него очень похожи. Вот так говоришь с ним о жизни, даже можешь себе позволить пожаловаться и тут – не совет и поддержка, а реальные нравоучения. Но у Львов есть чему поучиться, они мудрые, многие из них такие не по возрасту.

Дева – липовый с медом

Для трогательных и загадочных Дев – липовый лимонад с медом / Фото: Depositphotos

Очень необычный, в некоторой степени трогательный лимонад. Как и Девы со своей застенчивостью и некоторой неуверенностью. Они от рождения все тщательно расставляют по полочкам, все планируют и правильно организовывают. Вот только не всегда такая рассудительность дает свои плоды, Девы очень медленно принимают решения.

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Весы – с клубникой

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Для практически безупречных Весов – лимонад с клубникой / Фото: freepik.com

Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Как и Весы. Вот умеют эти люди грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам. Маленький недостаток Весов – это их лень и незначительная избалованность. Но приготовьте для них лимонад с клубникой.

Скорпион – с имбирем

Резкие Скорпионы напоминают немного жгучий лимонад с имбирем / Фото: Depositphotos

Люди, которые живут страстями, обыденность и грусть – это не про них. Они независимы, решительны, обожают власть и не всегда считаются с чужим мнением. Лимонад с имбирем должен напомнить Скорпионам, что не все крутится вокруг них, что есть и то, в нашем случае жгучий имбирь, что может немного приструнить даже их.

Стрелец – ежевика

Стрельцы любят все оригинальное и красивое, их лимонад с ежевикой / Фото: Depositphotos

Практически эксклюзивный лимонад с неожиданной ежевикой, он красивый и с необычным вкусом. Стрельцы тоже многих удивляют. Удивляют своей неосторожной открытостью и бесстрашием. Они смело шагают по жизни и оставляют впечатления от себя людей прямых и безудержных.

Козерог – грушевый

Грушу сложно раскусить, как и переубедить Козерога / Фото: Depositphotos

Груша – крепкий фрукт, раскусить его несколько сложно. Впрочем, как и переубедить Козерога. Тем более когда речь идет о его ошибках и промахах. Правильнее сказать – это практически невозможно. Поэтому, Козероги, пора успокоиться, расслабиться ну и выпить грушевый лимонад.

Водолей – с лавандой

Необычный лимонад с лавандой – для оригинальных Водолеев / Фото: Depositphotos

Потому что необычно и неожиданно. Все, что подпадает под это определение, априори нравится Водолеям. Они не станут пить какой-то лимонад с какой-то там мятой, они пойдут сложным путем. Кстати, лавандовый лимонад – вещь максимально оригинальная, как и все Водолеи.

Рыбы – с малиной

Малина может быстро испортиться, так же быстро меняется настроение у Рыб / Фото: Depositphotos

Малина – капризная ягода с переменчивым настроением. Вовремя не увидел – и она испортилась. Как и с Рыбами. Эти люди любят, чтобы все замечали их даже легкий намек на то, что им что-то не нравится. И лучше это все-таки замечать, иначе они обидятся и исправить ситуацию будет сложно. Их лимонад – малиновый.

Перед лимонадом можно съесть бодрящий суп вишисуаз. Как его приготовить – смотрите в видео.

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