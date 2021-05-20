Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 мая

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 мая.

Цифра дня – 12

– 12 Цвет дня – желтый, бронзовый и лимонный

– желтый, бронзовый и лимонный Число удачи – 3

В главных плюсах дня – чуткость, внимательность и знаки судьбы. При этом минусы дня несут обиды и злопамятность. В основе дня – творчество, обучение и внутренний рост.

Красота и здоровье: приветствуются массаж и антицеллюлитные программы. Полезно будет очищение организма от шлаков, чистка печени и кишечника.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, осуществляйте ранее запланированные дела с легкостью.

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