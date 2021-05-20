Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 мая

Сегодня, 07:24

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: Сегодня

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 20 мая.

  • Цифра дня – 12
  • Цвет дня – желтый, бронзовый и лимонный
  • Число удачи – 3

В главных плюсах дня – чуткость, внимательность и знаки судьбы. При этом минусы дня несут обиды и злопамятность. В основе дня – творчество, обучение и внутренний рост.

Красота и здоровье: приветствуются массаж и антицеллюлитные программы. Полезно будет очищение организма от шлаков, чистка печени и кишечника.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, осуществляйте ранее запланированные дела с легкостью.

Читайте также:

А чтобы последний месяц весны прошел хорошо – не забывайте радовать себя и близких не только положительными эмоциями, но и подарками. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Общий гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака Финансовый гороскоп на май 2021 года для всех знаков зодиака: кому повезет с деньгами Гороскоп на май-2021 для знака зодиака Рыбы: верьте в свою удачу
нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Готовим свеклу за 5 минут!
Готовим свеклу за 5 минут!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Жена футболиста сборной Украины показала "очень горячее" фото!
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Осетинский пирог от Евгения Клопотенко: вкуснее не бывает
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые
Причину самого опасного типа рака обнаружили ученые

Популярные статьи

Вчера, 16:05Events

Поздравления с днем рождения подруге в прозе и стихах

Вчера, 00:54Звездно

Манижа в огромном платье выступила на Евровидении-2021. Она тоже прошла в финал (видео)

18 маяЗвездно

Наши – рулят! Go_A зажгли в первом полуфинале Евровидения-2021 (видео)

18 маяЗвездно

Все про секс-скандал вокруг Меладзе и как на продюсера влияет Вера Брежнева

18 маяВкусно

Запеченная молодая картошка в духовке – 3 вкусных рецепта

18 маяЗвездно

Иностранцы ужаснулись поведению Киркорова на открытии Евровидения-2021: что говорят

18 маяЗвездно

Пугачева без макияжа игриво позировала для Галкина в своем саду (фото)

18 маяЗвездно

Младшая Полякова поменяла стиль. Теперь ее сравнивают с Леди Гагой

18 маяEvents

День ангела Ирины: красивые поздравления в прозе и стихах

17 маяЗвездно

Даша из Холостяка раскритиковала укршоубиз: Я смотрю на этот цирк, и мне смешно

17 маяЗвездно

От Пономарева до Go_A: все представители Украины на Евровидении

17 маяЗвездно

Экс-солистка ВИА Гры обвинила Меладзе в харассменте: Целовать не лез, схватил за бедро

17 маяЗвездно

Самые неординарные участники Евровидения за всю историю

17 маяФаново

День вышиванки в Украине: история и традиции праздника

17 маяЗвездно

Больше не грустит: Алина Гросу появилась на светском ивенте с новым бойфрендом

17 маяЗвездно

Макаревич заставил поклонников аплодировать стоя – он собрал полный зал в Полтаве

Новости партнеров

Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Мессинг назвал 3 особенных знака зодиака
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике
Почему никогда не следует хранить лук и чеснок в холодильнике
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Моргенштерн сорвался после отмены концертов в Украине: одни маты
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Каминская в откровенном белье снялась в постели с мужчиной. Фото
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Женя из «Сватов» выросла: как теперь выглядит актриса
Почему смартфон медленно заряжается?
Почему смартфон медленно заряжается?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять