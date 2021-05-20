Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 20 травня.
- Цифра дня – 12
- Колір дня – жовтий, бронзовий і лимонний
- Число удачі – 3
У головних плюсах дня – чуйність, уважність і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть образи і злопам'ятність. В основі дня – творчість, навчання та внутрішнє зростання.
Краса і здоров'я: вітаються масаж і антицелюлітні програми. Корисно буде очищення організму від шлаків, чистка печінки і кишечника.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, здійснюйте раніше заплановані справи з легкістю.
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А щоб останній місяць весни пройшов добре – не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї кращих подарунків на головні свята травня.
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