Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 20 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: Сьогодні

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 20 травня.

Цифра дня – 12

– 12 Колір дня – жовтий, бронзовий і лимонний

– жовтий, бронзовий і лимонний Число удачі – 3

У головних плюсах дня – чуйність, уважність і знаки долі. При цьому мінуси дня несуть образи і злопам'ятність. В основі дня – творчість, навчання та внутрішнє зростання.

Краса і здоров'я: вітаються масаж і антицелюлітні програми. Корисно буде очищення організму від шлаків, чистка печінки і кишечника.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, здійснюйте раніше заплановані справи з легкістю.

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