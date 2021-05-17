Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 мая

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: Сегодня

Предлагаем узнать счастливое число дня 17 мая.

Цифра дня - 18.

- 18. Цвет дня – белый и льняной.

– белый и льняной. Число удачи – 9.

В главных плюсах дня – логика, карьерный рост. Минусы дня связаны с категоричными высказываниями и нетерпимостью к ошибкам окружающих. В основе дня – прогрессивные идеи и движение вперед.

Красота и здоровье: полезными будут занятия фитнесом, баня, плавание и ванны. Уязвимы почки и мочеполовая система. В пищу полезно добавить тыквенные семечки и продукты, обогащенные клетчаткой, например отруби.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: операции в сфере недвижимости, переезд и смена места жительства будут удачными.

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