Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 17 мая
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Предлагаем узнать счастливое число дня 17 мая.
- Цифра дня - 18.
- Цвет дня – белый и льняной.
- Число удачи – 9.
В главных плюсах дня – логика, карьерный рост. Минусы дня связаны с категоричными высказываниями и нетерпимостью к ошибкам окружающих. В основе дня – прогрессивные идеи и движение вперед.
Красота и здоровье: полезными будут занятия фитнесом, баня, плавание и ванны. Уязвимы почки и мочеполовая система. В пищу полезно добавить тыквенные семечки и продукты, обогащенные клетчаткой, например отруби.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, заметим: операции в сфере недвижимости, переезд и смена места жительства будут удачными.
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