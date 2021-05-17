Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 травня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 17 травня.
- Цифра дня – 18.
- Колір дня – білий і лляний.
- Число удачі – 9.
У головних плюсах дня – логіка, кар'єрне зростання. Мінуси дня пов'язані з категоричними висловлюваннями і нетерпимістю до помилок інших людей. В основі дня – прогресивні ідеї і рух вперед.
Краса і здоров'я: корисними будуть заняття фітнесом, лазня, плавання і ванни. Вразливі нирки і сечостатева система. В їжу корисно додати гарбузове насіння і продукти, збагачені клітковиною, наприклад висівки.
Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зауважимо: операції в сфері нерухомості, переїзд та зміна місця проживання будуть вдалі.
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А щоб останній місяць весни пройшов добре – не забувайте радувати себе і близьких не тільки позитивними емоціями, а й подарунками. Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята травня.
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