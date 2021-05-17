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Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 17 травня

Сьогодні, 06:30

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова
Нумеролог Айсулу Ахімова
Фото: Сьогодні

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 17 травня.

  • Цифра дня – 18.
  • Колір дня – білий і лляний.
  • Число удачі – 9.

У головних плюсах дня – логіка, кар'єрне зростання. Мінуси дня пов'язані з категоричними висловлюваннями і нетерпимістю до помилок інших людей. В основі дня – прогресивні ідеї і рух вперед.

Краса і здоров'я: корисними будуть заняття фітнесом, лазня, плавання і ванни. Вразливі нирки і сечостатева система. В їжу корисно додати гарбузове насіння і продукти, збагачені клітковиною, наприклад висівки.

Завершуючи прогноз темою бізнесу та інвестицій, зауважимо: операції в сфері нерухомості, переїзд та зміна місця проживання будуть вдалі.

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нумерологія Айсулу Ахимова число удачи
Джерело: Сьогодні
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