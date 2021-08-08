Гороскоп на неделю 8-14 августа: все знаки зодиака

На начало недели окажет значительное влияние новолуние 8 августа. Позитивные эмоции бурлят через край, люди общительны и щедры на комплименты, а еще загаданные желания начинают сбываться.
К концу семидневки эмоции улягутся, уступая место гармонии и рассудительности. Вам будет легче найти общий язык с окружающими, а также пойти на примирение.
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Гороскоп на неделю 8-14 августа для Овна
Овнов ждет гармоничная семидневка. Благоприятными будут поездки, встречи и дискуссии. Не пренебрегайте мерами безопасности, в том числе – санитарными. В водовороте рабочей недели не забывайте о своей семье и возлюбленных. В среду не поддавайтесь на провокации, чтобы избежать ненужных ссор и обид с их стороны.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Тельца
Тельцам на предстоящей неделе нужно будет решать финансовые проблемы, от которых не получится просто отвернуться. Ваши планы далеко не совпадают с действительностью. В пятницу постарайтесь не погружаться в воспоминания о прошлой жизни, иначе вам не избежать плохого настроения и выяснения отношений.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Близнецов
Следующая неделя у Близнецов – отличное время. Несмотря на вашу медлительность и праздность, фортуна будет на вашей стороне, и дела стремительно пойдут вверх. Вот только во вторник постарайтесь держать эмоции под контролем, чтобы вами не овладело минорное настроение. Качественный отдых пойдет вам на пользу.
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Гороскоп на неделю 8-14 августа для Рака
Ракам на следующей неделе будет сопутствовать удача. Так что постарайтесь максимально использовать шанс, который предоставляет вам судьба. В четверг вам особенно пригодится ваш ум и настойчивость, и вы сможете решить накопившиеся проблемы. А вот в выходные важно посвятить отдыху, чтобы набраться сил.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Льва
Львам в первой половине семидневки лучше отказаться от скрупулезной работы – она не принесет желаемого результата, а вы лишь зря потратите свое время. Дела амурные также вряд ли вас порадуют. Много чего будет вас раздражать, поэтому большую часть времени лучше провести в одиночестве и самокопании.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Девы
Примерно до четверга работоспособности и инициативности Девы можно позавидовать. Но имейте в виду, что с такими темпами к выходным вы будете чувствовать себя, как выжатый лимон. Лучше сбавьте темпы, иначе рискуете подорвать свое здоровье. Отношения с любимым человеком порадуют вас полным взаимопониманием.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Весов
Насколько удачно все сложится на следующей неделе, будет зависеть исключительно от вашего настроя, профессионализма и рассудительности. В понедельник можете не рассчитывать на чьи-то советы – вам придется самостоятельно справляться с поставленными вами задачами. А вот расслабленность и лень приберегите до выходных.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Скорпиона
Скорпионам во вторник не рекомендуется рисковать и затевать новые дела и планы. Лучше углубитесь в уже знакомую вам работу. Также попутно вам следует уделить больше внимания и времени близким. От вас потребуется решение семейных вопросов, которые иногда будут казаться противоречивыми.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Стрельца
На следующей неделе Стрельцам лучше держать себя в руках и не тратить свое внимание на мелочи. В пятницу отдайте предпочтение тем делам, которые не потребуют от вас больших энергетических затрат. Проявите осторожность при общении с незнакомыми людьми. В конце недели в семье на пустом месте могут вспыхнуть разногласия.
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Гороскоп на неделю 8-14 августа для Козерога
Несмотря на серьезную загруженность на работе, начало недели обещает быть успешным. Главное – сохраняйте спокойствие и оставайтесь рассудительными. Вторую часть недели вам лучше провести с хорошей физической нагрузкой на организм. В личной жизни ожидаются приятные моменты в виде нового знакомства.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Водолея
На следующей неделе Водолеям важно внимательно отнестись к своим финансам, иначе придется влезать в долги, а этого совсем не хочется делать. В четверг рабочие вопросы будут решаться в вашу пользу. Посвятите больше времени отдыху и релаксации, иначе ваше самочувствие может дать сбой.
Гороскоп на неделю 8-14 августа для Рыб
У Рыб намечается очень благоприятная неделя. Буквально с самого старта вопросы бизнеса, карьеры, финансов и здоровья решаются успешно. Также не возникнет никаких проблем в личной жизни. Но при этом не забывайте уделять внимание родным и близким, особенно в конце недели – они нуждаются в вашей поддержке и заботе.
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