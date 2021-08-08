Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Детокс - модно или нужно

Что купить на сейлах

Идея легкого салата

Летим на Миконос

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Гороскоп на неделю 8-14 августа: все знаки зодиака

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
8 августа, 06:40
Копировать ссылку
Астрологический прогноз на 8-14 августа для всех знаков зодиака
Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

На начало недели окажет значительное влияние новолуние 8 августа. Позитивные эмоции бурлят через край, люди общительны и щедры на комплименты, а еще загаданные желания начинают сбываться.

К концу семидневки эмоции улягутся, уступая место гармонии и рассудительности. Вам будет легче найти общий язык с окружающими, а также пойти на примирение.

Собираетесь на природу и не хотите тратить много средств? Мы расскажем вам, какие магазины Киева предлагают выгодные цены и оригинальные продукты.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

Читайте также:

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

Овнов ждет гармоничная семидневка. Благоприятными будут поездки, встречи и дискуссии. Не пренебрегайте мерами безопасности, в том числе – санитарными. В водовороте рабочей недели не забывайте о своей семье и возлюбленных. В среду не поддавайтесь на провокации, чтобы избежать ненужных ссор и обид с их стороны.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Тельцам на предстоящей неделе нужно будет решать финансовые проблемы, от которых не получится просто отвернуться. Ваши планы далеко не совпадают с действительностью. В пятницу постарайтесь не погружаться в воспоминания о прошлой жизни, иначе вам не избежать плохого настроения и выяснения отношений.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

Следующая неделя у Близнецов – отличное время. Несмотря на вашу медлительность и праздность, фортуна будет на вашей стороне, и дела стремительно пойдут вверх. Вот только во вторник постарайтесь держать эмоции под контролем, чтобы вами не овладело минорное настроение. Качественный отдых пойдет вам на пользу.

Читайте также:

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Рака

Рак (22 июня – 22 июля)
Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Ракам на следующей неделе будет сопутствовать удача. Так что постарайтесь максимально использовать шанс, который предоставляет вам судьба. В четверг вам особенно пригодится ваш ум и настойчивость, и вы сможете решить накопившиеся проблемы. А вот в выходные важно посвятить отдыху, чтобы набраться сил.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Льва

Лев (23 июля – 21 августа)
Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Львам в первой половине семидневки лучше отказаться от скрупулезной работы – она не принесет желаемого результата, а вы лишь зря потратите свое время. Дела амурные также вряд ли вас порадуют. Много чего будет вас раздражать, поэтому большую часть времени лучше провести в одиночестве и самокопании.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября)
Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Примерно до четверга работоспособности и инициативности Девы можно позавидовать. Но имейте в виду, что с такими темпами к выходным вы будете чувствовать себя, как выжатый лимон. Лучше сбавьте темпы, иначе рискуете подорвать свое здоровье. Отношения с любимым человеком порадуют вас полным взаимопониманием.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Насколько удачно все сложится на следующей неделе, будет зависеть исключительно от вашего настроя, профессионализма и рассудительности. В понедельник можете не рассчитывать на чьи-то советы – вам придется самостоятельно справляться с поставленными вами задачами. А вот расслабленность и лень приберегите до выходных.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября)
Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Скорпионам во вторник не рекомендуется рисковать и затевать новые дела и планы. Лучше углубитесь в уже знакомую вам работу. Также попутно вам следует уделить больше внимания и времени близким. От вас потребуется решение семейных вопросов, которые иногда будут казаться противоречивыми.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря)
Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Стрельцам лучше держать себя в руках и не тратить свое внимание на мелочи. В пятницу отдайте предпочтение тем делам, которые не потребуют от вас больших энергетических затрат. Проявите осторожность при общении с незнакомыми людьми. В конце недели в семье на пустом месте могут вспыхнуть разногласия.

Читайте также:

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января)
Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

Несмотря на серьезную загруженность на работе, начало недели обещает быть успешным. Главное – сохраняйте спокойствие и оставайтесь рассудительными. Вторую часть недели вам лучше провести с хорошей физической нагрузкой на организм. В личной жизни ожидаются приятные моменты в виде нового знакомства.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

На следующей неделе Водолеям важно внимательно отнестись к своим финансам, иначе придется влезать в долги, а этого совсем не хочется делать. В четверг рабочие вопросы будут решаться в вашу пользу. Посвятите больше времени отдыху и релаксации, иначе ваше самочувствие может дать сбой.

Гороскоп на неделю 8-14 августа для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб намечается очень благоприятная неделя. Буквально с самого старта вопросы бизнеса, карьеры, финансов и здоровья решаются успешно. Также не возникнет никаких проблем в личной жизни. Но при этом не забывайте уделять внимание родным и близким, особенно в конце недели – они нуждаются в вашей поддержке и заботе.

Смотрите видео гороскоп на 2021 год:

Ранее мы публиковали любовный гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Научиться управлять эмоциями
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как правильно подобрать джинсы
Хакнуть
Сольник звезды
МОГИЛЕВСКАЯ
14 августа / 20:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Обложка сентябрьского американского Vogue. Поддерживаете новые тенденции в моделинге?
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
1 - 7 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять