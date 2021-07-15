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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 июля

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
15 июля, 07:46
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Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 15 июля
Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 15 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 15 июля.

  • Цифра дня – 18
  • Цвет дня – белый, жемчужный и льняной
  • Число удачи – 9

В главных плюсах дня – уверенность и сила воли. При этом минусы дня несут излишнюю требовательность к другим, суетливость и категоричность. В основе дня – рационализм и умение видеть картинку в целом.

В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и ногтями. В отношении здоровья берегите почки и печень. Полезные продукты для этих органов сейчас яблоки, арбуз и вишня.

В тренде

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для анализа и письменной работы.

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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!

А чтобы ваше лето стало для вас по-настоящему незабываемым, заглядывайте в 10 лайфхаков.

Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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Я достаточно рано стал отцом. Когда родился Саша, а потом Кристина, у меня еще был ветер в голове. Можно сказать, был творческим и даже легкомысленным человеком. Сейчас чувствую двойную ответственность. Я уже и отец, и дедушка. Имею трех внуков. Выходит, мои внуки старше сына

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