Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 15 июля

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова дала прогноз на 15 июля / Фото: скриншот

Узнайте счастливое число дня на сегодня, 15 июля.

Цифра дня – 18

– 18 Цвет дня – белый, жемчужный и льняной

– белый, жемчужный и льняной Число удачи – 9

В главных плюсах дня – уверенность и сила воли. При этом минусы дня несут излишнюю требовательность к другим, суетливость и категоричность. В основе дня – рационализм и умение видеть картинку в целом.

В вопросах красоты и фитнеса уход за волосами и ногтями. В отношении здоровья берегите почки и печень. Полезные продукты для этих органов сейчас яблоки, арбуз и вишня.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиции, хороший день для анализа и письменной работы.

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