Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 15 липня

Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 15 липня.
- Цифра дня – 18
- Колір дня – білий, перлинний і лляний
- Число удачі – 9
У головних плюсах дня – впевненість і сила волі. При цьому мінуси дня несуть зайву вимогливість до інших, метушливість і категоричність. В основі дня – раціоналізм і вміння бачити картинку в цілому.
У питаннях краси і фітнесу догляд за волоссям і нігтями. Щодо здоров'я бережіть нирки і печінку. Корисні продукти для цих органів наразі яблука, кавун і вишня.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, хороший день для аналізу і письмової роботи.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І триватиме все це до жовтня, тому запасіться терпінням!
А щоб ваше літо стало для вас по-справжньому незабутнім, заглядайте в 10 лайфхаків.