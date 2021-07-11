Гороскоп на неделю 11-17 июля: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 11-17 июля для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю / Фото: Unsplash

С самого начала недели настроение будет приподнятое и бодрое. Люди готовы к новым впечатлениям, ярким эмоциям, контрастам, перепадам и комплиментам друг другу.

Постепенно наступит успокоение и слаженность в мыслях и действиях. А стремление к порядку поможет разложить все по полочкам и стать более законопослушными.

А мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

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Гороскоп на неделю 11-17 июля для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) / Фото: Сегодня

У Овнов стартует подходящий период для роста карьеры – вы способны достичь того, чего захотите. Только поаккуратнее с деньгами. Во взаимоотношениях с близкими людьми важно проявлять больше тактичности и внимательности, иначе к выходным рискуете серьезно испортить отношения с ними.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) / Фото: Сегодня

Неспокойная семидневка придет с самого начала следующей недели для Тельца. У вас будут туго решаться финансовые вопросы, а также юридические дела, связанные с наследством или же долгами. Вам придется переосмыслить свою жизнь и по-новому взглянуть на многие вещи. Главное – не прогадать и сделать правильные выводы.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) / Фото: Сегодня

В понедельник Близнецам стоит обратить внимание на состояние здоровья – свое или членов семьи. Не пропустите надвигающуюся проблему. Возможны финансовые нестыковки, однако в четверг вам может поступить серьезное предложение работы или сотрудничества. Взаимоотношения в семье складываются тепло.

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Гороскоп на неделю 11-17 июля для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) / Фото: Сегодня

Во вторник у Раков успех дела напрямую будет зависеть от контроля за собственным поведением, чувствами и словами. Уделите больше внимания вопросам взаимодействия с коллегами и партнерства. Одна необдуманная фраза может испортить длительное сотрудничество, и все пойдет не по плану.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) / Фото: Сегодня

Активная неделя ждет Львов. Вы достигнете неплохих результатов в работе и карьере, однако для этого придется проявить терпение и показать весь свой профессионализм. Настраивайтесь на рабочий лад уже с понедельника. Ближе к выходным в семье может возникнуть серьезное разногласие. Поберегите здоровье.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) / Фото: Сегодня

Девы, вас ожидают перемены в сфере чувств и увлечений. Со среды у вас проявится тяга к философским размышлениям. Вам захочется чего-то новенького, а во взаимоотношениях вы будете искать искренности и теплоты, но для этого нужно и самим проявлять такие чувства по отношению к партнерам.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) / Фото: Сегодня

Во вторник для Весов наиболее актуальными станут проблемы семьи, родителей и дома. Это может проявиться как в заботе о слабом родственнике, воспитании детей, так и в конфликте с другими членами семьи. В четверг у вас может появиться реальная возможность заработка – не пропустите. Будьте бдительны в пятницу.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) / Фото: Сегодня

Следующая неделя у Скорпионов благоприятна для получения новых знаний и обучения. Можете попробовать силы в новой для себя отрасли. Ваши поездки не оправдают ожидания. Возможны трудности и разногласия в общении с друзьями и родственниками, особенно в пятницу. Проявляйте дипломатичность.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) / Фото: Сегодня

У Стрельцов будет неоднозначный период в финансовой сфере. У одних ожидается неплохая прибыль, а у других, наоборот – будут сплошные траты и потери. Но не переживайте раньше времени, потому что эти проблемы будут вам под силу. Решайте их по мере поступления. В четверг обратите внимание на здоровье.

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Гороскоп на неделю 11-17 июля для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) / Фото: Сегодня

У Козерогов возрастает чувство уверенности в собственных силах, а также ответственности за себя и окружающих людей. В среду не стоит ограничивать себя в поиске новых интересных направлений для собственного развития. Общайтесь с мудрыми людьми, читайте побольше полезной литературы.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) / Фото: Сегодня

Будущая неделя для представителей знака Водолея будет благоприятна для общения с родственниками и поиска новых контактов как делового, так и личного характера. Будьте готовы к интригам – либо от вас скроют какую-то важную информацию, либо вы сами будете играть роль таинственной личности.

Гороскоп на неделю 11-17 июля для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) / Фото: Сегодня

У Рыб предстоящая неделя станет многообещающим периодом для интеллектуальной деятельности. Но ваши планы могут не так легко реализоваться, особенно на начальном этапе. Понедельник и вторник для этого – сложные дни. Круг вашего общения претерпит некоторые изменения. Могут появиться новые знакомые.

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