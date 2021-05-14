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Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 мая

Сегодня, 07:02

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова
Нумеролог Айсулу Ахимова
Фото: скриншот

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 мая.

  • Цифра дня – 15
  • Цвет дня – синий, джинсовый
  • Число удачи – 6

В главных плюсах дня – усидчивость и трудолюбие. При этом минусы дня несут авантюры и пустые иллюзии. В основе дня – креативный подход к решению вопросов.

Красота и здоровье: удаление пигментных пятен, татуажа и бородавок будет уместно. Но уязвимы будут сосуды и сердце, следите за давлением. В пищу полезно добавить черную фасоль, красную рыбу и овсяную кашу.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, покупки порадуют многих, если решения к приобретению будут рациональными.

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нумерология Айсулу Ахимова число удачи
Источник: Сегодня
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