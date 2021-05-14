Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 14 мая

Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой

Нумеролог Айсулу Ахимова Фото: скриншот

Предлагаем узнать счастливое число дня 15 мая.

Цифра дня – 15

– 15 Цвет дня – синий, джинсовый

– синий, джинсовый Число удачи – 6

В главных плюсах дня – усидчивость и трудолюбие. При этом минусы дня несут авантюры и пустые иллюзии. В основе дня – креативный подход к решению вопросов.

Красота и здоровье : удаление пигментных пятен, татуажа и бородавок будет уместно. Но уязвимы будут сосуды и сердце, следите за давлением. В пищу полезно добавить черную фасоль, красную рыбу и овсяную кашу.

Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, покупки порадуют многих, если решения к приобретению будут рациональными.

Читайте также:

А чтобы последний месяц весны прошел хорошо – не забывайте радовать себя и близких не только положительными эмоциями, но и подарками. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться