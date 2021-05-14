Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 14 травня

Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової

Нумеролог Айсулу Ахімова Фото: скриншот

Пропонуємо дізнатися щасливе число дня 15 травня.

Цифра дня – 15

– 15 Колір дня – синій, джинсовий

– синій, джинсовий Число удачі – 6

У головних плюсах дня – посидючість і працьовитість. При цьому мінуси дня несуть авантюри і порожні ілюзії. В основі дня – креативний підхід до вирішення питань.

Краса і здоров'я : видалення пігментних плям, татуажу і бородавок буде доречно. Але уразливі будуть судини і серце, стежте за тиском. В їжу корисно додати чорну квасолю, червону рибу і вівсяну кашу.

Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, покупки порадують багатьох, якщо рішення до придбання будуть раціональними.

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