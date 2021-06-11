Узнайте счастливое число дня: прогноз нумеролога на 11 июня
Рубрика "Цифра дня" от нумеролога Айсулу Ахимовой
Узнайте счастливое число дня на сегодня, 11 июня.
- Цифра дня – 13
- Цвет дня – зеленый
- Число удачи – 4
В главных плюсах дня – дипломатия, гибкость и интуиция. При этом минусы дня несут интриги, конфликты и эмоциональные всплески. В основе дня – планирование будущих идей и целей.
Красота и здоровье: поберегите сегодня желудок – хорошо начинать правильные диеты, пересмотреть свой рацион питания и начинать процедуры по снижению веса.
Завершая прогноз темой бизнеса и инвестиций, важно серьезно отнестись к документам, заключению договоров.
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Тем временем мы узнали, когда в 2021 году планеты движутся в обратную сторону и чем это опасно для землян. К ретроградному Сатурну, который начал свой обратный ход 23 мая, присоединилась еще одна планета – 29 мая наступила очередная фаза ретроградного Меркурия в 2021 году. И продлится все это до октября, поэтому запаситесь терпением!
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