Гороскоп на неделю 6-12 июня: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 6-12 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

Неделя пройдет в приподнято-возвышенном настроении. У одних людей возможны тревожность и хлопоты, связанные с семьей и бытом. Внимание других будет обращено на работу и личностный карьерный рост.

К концу недели такая тенденция лишь усугубится, проявляясь в повышенной чувствительности и ранимости. У многих возникнет желание уйти в себя для переосмысления, отдыха и релакса.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Следующая неделя у Овнов будет в основном связана с деньгами, материальными благами и финансами. Во вторник благодаря своей экстравагантности и неординарности вы сможете повысить личную самооценку, хотя будьте готовы к тому, что не всем окружающим это понравится. Любое сотрудничество будет успешным.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

На следующей неделе Тельцы будут в центре внимания коллег, начальства, учителей, причем в очень выгодном свете. К вашим мыслям и взглядам будут прислушиваться, и это позволит вам ощутить собственную значимость. В пятницу общение будет плодотворным и полезным – обязательно воспользуйтесь этим для собственного роста.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

У Близнецов на следующей неделе начнется период, связанный с некой таинственностью и уединением. На какое-то время вам даже захочется выпасть из привычного ритма жизни, уйти в тень, удалиться от бурного общества друзей и знакомых. Это на вас совсем не похоже. Постарайтесь провести это время с пользой для себя и полноценно отдохнуть.

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Гороскоп на неделю 6-12 июня для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

На следующей неделе Ракам следует прислушаться к внутреннему голосу – ваша интуиция вас не подведет. В понедельник уделяйте больше времени непосредственно работе и действиям. А вот слова, общение, споры, конфликты и отстаивание своей точки зрения лучше отложить на потом. Выходные лучше спланировать заранее, иначе они пройдут вяло и незаметно.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

Львов ожидает хорошая неделя в сфере работы, бизнеса и карьеры. Успех будет там, где вы его не ждали. Также вам выпадет благоприятный шанс проявить себя в роли организатора и главного действующего лица на серьезном или же увеселительном масштабном мероприятии. Вы будете в центре внимания. В выходные следите за здоровьем.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

Следующая семидневка открывает перед Девами приятные и многообещающие перспективы в сферах общения, обучения, новых знакомств, путешествий и получения новых впечатлений. Вас так и манит изучение общественных наук и вопросов политики и философии. Случайное знакомство четверга обернется для вас неожиданной перспективой.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Непостоянство, неуравновешенность и частые перепады настроения – таков основной признак следующей недели у Весов. Скорее всего, это влияние солнечного затмения. Поэтому постарайтесь серьезные разговоры и решение важных вопросов отложить до лучших времен. А вот планирование перемен в жизни – подходящее занятия для вас.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

На следующей неделе Скорпионы будут чувствовать себя несколько отчужденно в привычном коллективе и обществе знакомых людей. Зато это подходящее время для принятия серьезных и даже судьбоносных решений. В среду ваша уверенность и целеустремленность будут вознаграждены. Выходные желательно провести на природе – это подпитает вашу энергетику.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Стрельцам на предстоящей неделе желательно заняться своим здоровьем – диагностикой, лечением, профилактикой или же спортом. Также это благоприятный период для работы, однако старайтесь не переусердствовать. А во вторник не соглашайтесь, чтобы на вас взвалили дополнительные обязанности – вам за это все равно не скажут спасибо.

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Гороскоп на неделю 6-12 июня для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

Козероги на следующей неделе погрязнут в делах бытовых, жилищных и личных. Супруг, дети или родители – все они, вместе или по отдельности, доставят вам проблемы, но эти хлопоты будут приятными. Постарайтесь также организовать достойный отдых. Лучшим для вас будет времяпровождение в большом коллективе близких по духу людей.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Водолеи на следующей неделе будут заняты домашними хлопотами, а также проблемами своей второй половинки. Не переживайте, серьезные события и торжества пройдут удачно. В пятницу будьте осторожны во время поездок – вероятны неприятности в дороге. Вам необходим полноценный отдых, лучше спланировать его заранее.

Гороскоп на неделю 6-12 июня для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Представителей знака Рыбы ожидает бурная и суетливая неделя с интересными встречами, новостями, знакомствами и общением. Вам следует навести порядок в своем пространстве – дома, в делах, встречах, а для этого все планируйте заранее. Выходные – это подходящее время, чтобы заняться своей внешностью.

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