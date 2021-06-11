Дізнайтеся щасливе число дня: прогноз нумеролога на 11 червня
Рубрика "Цифра дня" від нумеролога Айсулу Ахімової
Дізнайтеся щасливе число дня на сьогодні, 11 червня.
- Цифра дня – 13
- Колір дня – зелений
- Число удачі – 4
У головних плюсах дня – дипломатія, гнучкість і інтуїція. При цьому мінуси дня несуть інтриги, конфлікти і емоційні сплески. В основі дня – планування майбутніх ідей і цілей.
Краса і здоров'я: побережіть сьогодні шлунок – добре починати правильні дієти, переглянути свій раціон харчування і починати процедури по зниженню ваги.
Завершуючи прогноз темою бізнесу й інвестицій, важливо серйозно поставитися до документів, укладання договорів.
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Тим часом ми дізналися, коли в 2021 році планети рухаються у зворотний бік і чим це небезпечно для землян. До ретроградного Сатурну, який почав свій зворотний хід 23 травня, приєдналася ще одна планета – 29 травня настала чергова фаза ретроградного Меркурія в 2021 році. І тривати все це буде до жовтня, тому запасіться терпінням!
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