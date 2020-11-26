Психолог раскрыла секрет, как продлить жизнь на 10 лет

Негативное мышление причина раздражительности и нервозности

Хочешь прожить на 10 лет дольше – будь оптимистом, советуют украинские психологи. По их мнению, позитивное мышление и отсутствие стрессов способны продлить жизнь. Почему пессимисты живут меньше – далее в материале.

Сюжет Павла Тирского и Тараса Мышака Видео: Сегодня

Перчатки, немного хлебных крошек и голуби, как немного надо, чтобы поднять себе настроение. Семья Меньшиковых на берегу киевского озера Тельбин наслаждается общением друг с другом. По словам главы семейства, Евгения Меньшикова, он ради детей просыпается, ради детей живет и существует.

А вот другой жительнице Киева Татьяне Быковой счастье дарят не только дети и внуки, но и пес Ричард. По ее словам, собака всегда чувствует, когда она себя плохо чувствует и в такие моменты крепко прижимается – дает заряд бодрости и обезболивает.

Не так важно, что делает вас счастливым, главное, что чувствуете радость и оптимизм.

"Многие психологи на западе пишут о том, что оптимисты живут дольше пессимисты, к сожалению мы культивируем в себе пессимизм", – рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Негативное мышление причина раздражительности и нервозности. Нечего и говорить, какое количество недугов развивается при таком образе жизни: сердечные болезни, проблемы с пищеварением, бессонница, алкоголизм, психозы и стрессы.

Психолог Богдана Валiгура говорит, что если вы находитесь в длительном стрессе риск того, что вы заболеете ОРВИ, или другими заболеваниями очень высок. Поскольку в вашем организме все силы уходят на борьбу с этим стрессом.

Как продлить жизнь на 10 лет с помощью позитивного мышления Фото: Depositphotos

Психологи советуют выписать на бумаге, что вызывает у вас стресс – токсичные люди или нелюбимая работа и как можно скорее убрать это из своей жизни.

Счастливые и оптимистично настроены живут в среднем на 10 лет дольше, говорят психологи и советуют делиться хорошим настроением с другим.

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