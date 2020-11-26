Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Психолог раскрыла секрет, как продлить жизнь на 10 лет

Сегодня, 16:43

Негативное мышление причина раздражительности и нервозности

Хочешь прожить на 10 лет дольше – будь оптимистом, советуют украинские психологи. По их мнению, позитивное мышление и отсутствие стрессов способны продлить жизнь. Почему пессимисты живут меньше – далее в материале.

Сюжет Павла Тирского и Тараса Мышака
Видео: Сегодня

Перчатки, немного хлебных крошек и голуби, как немного надо, чтобы поднять себе настроение. Семья Меньшиковых на берегу киевского озера Тельбин наслаждается общением друг с другом. По словам главы семейства, Евгения Меньшикова, он ради детей просыпается, ради детей живет и существует.

А вот другой жительнице Киева Татьяне Быковой счастье дарят не только дети и внуки, но и пес Ричард. По ее словам, собака всегда чувствует, когда она себя плохо чувствует и в такие моменты крепко прижимается – дает заряд бодрости и обезболивает.

Не так важно, что делает вас счастливым, главное, что чувствуете радость и оптимизм.

"Многие психологи на западе пишут о том, что оптимисты живут дольше пессимисты, к сожалению мы культивируем в себе пессимизм", – рассказывает директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

Негативное мышление причина раздражительности и нервозности. Нечего и говорить, какое количество недугов развивается при таком образе жизни: сердечные болезни, проблемы с пищеварением, бессонница, алкоголизм, психозы и стрессы.

Психолог Богдана Валiгура говорит, что если вы находитесь в длительном стрессе риск того, что вы заболеете ОРВИ, или другими заболеваниями очень высок. Поскольку в вашем организме все силы уходят на борьбу с этим стрессом.

Как продлить жизнь на 10 лет с помощью позитивного мышления
Как продлить жизнь на 10 лет с помощью позитивного мышления
Фото: Depositphotos

Психологи советуют выписать на бумаге, что вызывает у вас стресс – токсичные люди или нелюбимая работа и как можно скорее убрать это из своей жизни.

Счастливые и оптимистично настроены живут в среднем на 10 лет дольше, говорят психологи и советуют делиться хорошим настроением с другим.

Ранее мы выясняли, как улучшить праздничное настроение и подготовиться к Новому году: советы психолога.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Как не попасть на псевдопсихолога: три полезных совета Каким должен быть идеальный мужчина: 4 подсказки психолога Как сделать хорошее фото для соцсетей без фотошопа? Все проще, чем кажется! Спасает от тревоги и насыщает витаминами: чем полезна хурма
счастье психология оптимизм
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
Невеста Роналду выложила фото со сьемок. Да, там огонь
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Обнаженная Настя Каменских восхитила сеть
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью
Новый особняк Ани Лорак под Москвой поражает роскошью

Популярные статьи

Сегодня, 10:20Food

Что готовят на День благодарения в США: традиционные блюда

Сегодня, 05:58Психология

Гороскоп на сегодня 26 ноября: Весы будут в восторге от себя, а Скорпионов ждет удачный день

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Вадим Лисица о разрыве с Alyosha и ее поездке на Евровидение: "Я еще должен 220 тысяч евро"

Вчера, 17:04Food

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Вчера, 16:29Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 15:55Шоу-бизнес

Бывшая девушка Жени Кота изменила ему с экс-солистом Quest Pistols Антоном Савлеповым

Вчера, 13:22Техно

Когда украинцам лучше всего охотиться за скидками в "черную пятницу" – ответ маркетолога

Вчера, 12:41Шоу-бизнес

Меган Маркл потеряла второго ребенка

Вчера, 06:55Fun

Что купить в "черную пятницу": ТОП-16 самых выгодных и нужных товаров

Вчера, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

24 ноябряШоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

24 ноябряFun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

24 ноябряFood

Как есть сладкое и не поправляться

24 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

Новости партнеров

«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
«Это 40». Ким Кардашьян похвасталась фигурой в бикини
Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе
Фреймут перестала выходить в людные места и живет в страхе
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем очаровала Мурата
Новая любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем очаровала Мурата
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
Добронравову нашли замену, таким Будько в "Сватах" еще не видели
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
42-летняя Анфиса Чехова в купальнике назвала свой вес
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Сборная самых аппетитных жен футболистов. Выбираем защитников
Alyona Alyona в еротичній білизні шокувала мережу
Alyona Alyona в еротичній білизні шокувала мережу
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"
"Я уже не артист, а пенсионер, который хочет покоя"

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять