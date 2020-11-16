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Спасает от тревоги и насыщает витаминами: чем полезна хурма

Сегодня, 13:59

Чтобы она была не терпкая, то должна быть янтарная и почти прозрачная

Витаминная бомба! Хурма избавит от депрессии и улучшит настроение. В этих ярких плодах множество пользы, говорят врачи. Как выбрать вкусную – далее в материале.

Сюжет Татьяны Лазарчук и Никиты Воробьева
Видео: Сегодня

Хурма нормализует нервную систему

Этот оранжевый плод специалисты называют допингом для организма. Особенно для нервной системы.

По словам психоневролога Натальи Зданевич, употребление хурмы способствует тому, что и тревога уменьшается и усталость.

В состав хурмы входят калий, кальций и магний. Они играют ключевую роль в работе нервных клеток.

Эксперт отмечает, что если мы возьмем даже такой микроэлементами как йод, он непосредственно принимает участие в работе щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы определяют настроение человека и склонность его к тем же депрессивными симптомам.

Как правильно выбрать хурму

Как избавиться от терпкости хурмы
Как избавиться от терпкости хурмы
Фото: Depositphotos

Чтобы хурма была не терпкая, она должна быть янтарная и почти прозрачная. Тогда она будет сладкая, как мед.

Самый дешевый вид хурмы – королек, стоит до 40 гривен за килограмм. А вот самый дорогой – шарон, цена которого достигает 70 гривен.

Что выбрать: хурму или шарон

Хурму нельзя запивать молоком
Хурму нельзя запивать молоком
Фото: Pixabay

Если выбор стоит между хурмой и шароном, то врачи советуют выбирать шарон. Он скрещенный с яблоком и там больше витаминов и микроэлементов. В частности – железа.

Другие виды хурмы – тоже большой клад полезностей, говорят диетологи. Здесь и витамины группы А, В и витамин Е. А еще каротин и фосфор.

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Диетолог Марина Балась говорит, что если нет сахарного диабета, проблем с избыточным весом или заболевания поджелудочной железы (плоды тяжело перевариваются), хурму можно употреблять ежедневно около 200 грамм. А это примерно один крупный плод, или два – мелких.

Тем временем мы выяснили, как правильно есть пиццу: это не так просто, как кажется.

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Источник: Сегодня
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