Спасает от тревоги и насыщает витаминами: чем полезна хурма
Чтобы она была не терпкая, то должна быть янтарная и почти прозрачная
Витаминная бомба! Хурма избавит от депрессии и улучшит настроение. В этих ярких плодах множество пользы, говорят врачи. Как выбрать вкусную – далее в материале.
Этот оранжевый плод специалисты называют допингом для организма. Особенно для нервной системы.
По словам психоневролога Натальи Зданевич, употребление хурмы способствует тому, что и тревога уменьшается и усталость.
Эксперт отмечает, что если мы возьмем даже такой микроэлементами как йод, он непосредственно принимает участие в работе щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы определяют настроение человека и склонность его к тем же депрессивными симптомам.
Чтобы хурма была не терпкая, она должна быть янтарная и почти прозрачная. Тогда она будет сладкая, как мед.
Самый дешевый вид хурмы – королек, стоит до 40 гривен за килограмм. А вот самый дорогой – шарон, цена которого достигает 70 гривен.
Если выбор стоит между хурмой и шароном, то врачи советуют выбирать шарон. Он скрещенный с яблоком и там больше витаминов и микроэлементов. В частности – железа.
Другие виды хурмы – тоже большой клад полезностей, говорят диетологи. Здесь и витамины группы А, В и витамин Е. А еще каротин и фосфор.
Диетолог Марина Балась говорит, что если нет сахарного диабета, проблем с избыточным весом или заболевания поджелудочной железы (плоды тяжело перевариваются), хурму можно употреблять ежедневно около 200 грамм. А это примерно один крупный плод, или два – мелких.
Тем временем мы выяснили, как правильно есть пиццу: это не так просто, как кажется.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное