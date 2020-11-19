Каким должен быть идеальный мужчина: 4 подсказки психолога

Страстными и безудержными чаще бывают брюнеты

Представление многих народов об идеальной мужской внешности разные. В средневековой Скандинавии мужчина без бороды ассоциировался с рабом и вызывал жалость и сочувствие. В фараоновском Египте мужчины не стеснялись наносить макияж. А в Японии лишний вес был символом престижа, влияния и богатства. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Лилия Ребрик узнали, каким должен быть идеальный современный украинский мужчина.

Каждая женщина мечтает видеть рядом с собой идеального мужчину, внешне похожего на тех, которые украшают обложки журналов. Однако, какой характер скрывает такая внешность?

Как найти идеального мужчину Фото: Pexels

"Обратите внимание на цвет волос. Если, например, мужчина имеет темные волосы, скорее всего, он эмоциональный и энергичный. Это связано с культурологическими, стереотипными моментами", – объясняет кандидат психологических наук, физиономист Светлана Арефния.

То есть страстными и безудержными чаще бывают брюнеты, такие как испанцы или грузины. А светловолосые мужчины – уравновешенные и спокойные, как скандинавы или немцы. Кроме волос, характер мужчины можно считать и по губам – в прямом смысле. Поэтому, смотря на губы, женщина может быстро понять, насколько он любит целовать и целоваться. Но стоит быть осторожным, слишком пухлые губы – визитная карточка ловеласов и изменников. Глаза тоже многое могут рассказать.

"Если глаза довольно узкие, небольшие – это говорит о том, что человек ко всему относится с подозрением, с недоверием. И в отношениях он может быть очень ревнивым", – отмечает физиономист.

Каким должен быть идеальный мужчина для женщин Фото: Pexels

А вот щетина хоть и мешает целоваться, но помогает мужчинам быть более откровенными.

"Волосяной покров на теле говорит о большой, высокой эмоциональности. То есть если человек отращивает бороду, он тем самым повышает свою естественную эмоциональность", – рассказала Светлана Арефния.

Британский сайт знакомств опубликовал результаты собственного исследования, свидетельствующие о том, что самыми красивыми мужчинами на планете являются скандинавы. Их анкеты нравились всем женщинам, которые пользовались этим сайтом. А это около восьми с половиной миллионов представительниц прекрасного пола! Причина – высокий рост и светлые волосы.

А вот британцы и россияне, наоборот, привлекли меньше внимания за 20 лет существования сайта. Все из-за плохой кожи и зубов. Но вся женская аудитория признает: идеальный мужчина – тот, кто считает свою женщину идеальной.

Каким должен быть идеальный мужчина для женщин – смотрите видео:

Тем временем психолог пояснила, чем опасно для детей идти в школу в 5 лет.

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