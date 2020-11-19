Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Каким должен быть идеальный мужчина: 4 подсказки психолога

Сегодня, 19:31

Страстными и безудержными чаще бывают брюнеты

Представление многих народов об идеальной мужской внешности разные. В средневековой Скандинавии мужчина без бороды ассоциировался с рабом и вызывал жалость и сочувствие. В фараоновском Египте мужчины не стеснялись наносить макияж. А в Японии лишний вес был символом престижа, влияния и богатства. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Лилия Ребрик узнали, каким должен быть идеальный современный украинский мужчина.

Каждая женщина мечтает видеть рядом с собой идеального мужчину, внешне похожего на тех, которые украшают обложки журналов. Однако, какой характер скрывает такая внешность?

Как найти идеального мужчину
Как найти идеального мужчину
Фото: Pexels

"Обратите внимание на цвет волос. Если, например, мужчина имеет темные волосы, скорее всего, он эмоциональный и энергичный. Это связано с культурологическими, стереотипными моментами", – объясняет кандидат психологических наук, физиономист Светлана Арефния.

То есть страстными и безудержными чаще бывают брюнеты, такие как испанцы или грузины. А светловолосые мужчины – уравновешенные и спокойные, как скандинавы или немцы. Кроме волос, характер мужчины можно считать и по губам – в прямом смысле. Поэтому, смотря на губы, женщина может быстро понять, насколько он любит целовать и целоваться. Но стоит быть осторожным, слишком пухлые губы – визитная карточка ловеласов и изменников. Глаза тоже многое могут рассказать.

"Если глаза довольно узкие, небольшие – это говорит о том, что человек ко всему относится с подозрением, с недоверием. И в отношениях он может быть очень ревнивым", – отмечает физиономист.

Каким должен быть идеальный мужчина для женщин
Каким должен быть идеальный мужчина для женщин
Фото: Pexels

А вот щетина хоть и мешает целоваться, но помогает мужчинам быть более откровенными.

"Волосяной покров на теле говорит о большой, высокой эмоциональности. То есть если человек отращивает бороду, он тем самым повышает свою естественную эмоциональность", – рассказала Светлана Арефния.

Британский сайт знакомств опубликовал результаты собственного исследования, свидетельствующие о том, что самыми красивыми мужчинами на планете являются скандинавы. Их анкеты нравились всем женщинам, которые пользовались этим сайтом. А это около восьми с половиной миллионов представительниц прекрасного пола! Причина – высокий рост и светлые волосы.

А вот британцы и россияне, наоборот, привлекли меньше внимания за 20 лет существования сайта. Все из-за плохой кожи и зубов. Но вся женская аудитория признает: идеальный мужчина – тот, кто считает свою женщину идеальной.

Каким должен быть идеальный мужчина для женщин – смотрите видео:

Тем временем психолог пояснила, чем опасно для детей идти в школу в 5 лет.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Международный мужской день-2020: история и значение праздника С Международным мужским днем: поздравительные картинки, прикольные открытки и стихи Как сделать хорошее фото для соцсетей без фотошопа? Все проще, чем кажется! Психолог пояснила, чем опасно для детей идти в школу в 5 лет
мужчина психология женщина года
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Дилетта Леотта – главная звезда итальянского футбола
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Невеста Кочергина балует Сеть очень соблазнительными фото
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк
Рак отступил? Народу показали сильно располневшую Заворотнюк

Популярные статьи

Вчера, 18:18Food

Тыквенная каша: польза и лучшие рецепты приготовления

Вчера, 16:59Food

Киви: польза и вред для организма

Вчера, 09:55Events

Международный мужской день: красивые поздравления в SMS, картинках и стихах

Вчера, 09:38Events

Международный мужской день-2020: история и значение праздника

18 ноябряАфиша

Умерла актриса Любовь Румянцева

18 ноябряFood

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

18 ноябряFood

Черный шоколад: польза и вред для здоровья

18 ноябряFun

Гигантское доисторическое существо выплыло на побережье океана (фото)

17 ноябряСтиль

Берет, тюрбан и шапка: главные головные уборы этой зимы

17 ноябряШоу-бизнес

Умер Роман Виктюк

17 ноябряШоу-бизнес

Руслане Писанке – 55 лет! ТОП гугл-запросов о знаменитой телеведущей

17 ноябряFood

Фейхоа: польза, вред и как правильно есть

17 ноябряШоу-бизнес

Ирина Федишин продала квартиру из-за коронавируса

17 ноябряFun

Поздравления с Днем студента: стихи, проза, прикольные картинки

17 ноябряFun

День студента-2020: поздравления, прикольные картинки и открытки

17 ноябряFun

Сегодня Международный День студента-2020: история праздника

Новости партнеров

И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
И тесты не нужны: как самостоятельно обнаружить коронавирус
Ана Чери показала горячее фото в компании подружек
Ана Чери показала горячее фото в компании подружек
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Горячая киевлянка поражает невероятными формами
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Кто получит все богатства умершего Романа Виктюка
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Этого не нужно стесняться. Что надо знать о женском теле
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Алина Гросу озвучила главную претензию бывшего мужа
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Как выглядели знаменитости в школьные годы
Как выглядели знаменитости в школьные годы

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять