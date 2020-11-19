Каким должен быть идеальный мужчина: 4 подсказки психолога
Страстными и безудержными чаще бывают брюнеты
Представление многих народов об идеальной мужской внешности разные. В средневековой Скандинавии мужчина без бороды ассоциировался с рабом и вызывал жалость и сочувствие. В фараоновском Египте мужчины не стеснялись наносить макияж. А в Японии лишний вес был символом престижа, влияния и богатства. В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" ведущие Мария Мельник и Лилия Ребрик узнали, каким должен быть идеальный современный украинский мужчина.
Каждая женщина мечтает видеть рядом с собой идеального мужчину, внешне похожего на тех, которые украшают обложки журналов. Однако, какой характер скрывает такая внешность?
"Обратите внимание на цвет волос. Если, например, мужчина имеет темные волосы, скорее всего, он эмоциональный и энергичный. Это связано с культурологическими, стереотипными моментами", – объясняет кандидат психологических наук, физиономист Светлана Арефния.
То есть страстными и безудержными чаще бывают брюнеты, такие как испанцы или грузины. А светловолосые мужчины – уравновешенные и спокойные, как скандинавы или немцы. Кроме волос, характер мужчины можно считать и по губам – в прямом смысле. Поэтому, смотря на губы, женщина может быстро понять, насколько он любит целовать и целоваться. Но стоит быть осторожным, слишком пухлые губы – визитная карточка ловеласов и изменников. Глаза тоже многое могут рассказать.
"Если глаза довольно узкие, небольшие – это говорит о том, что человек ко всему относится с подозрением, с недоверием. И в отношениях он может быть очень ревнивым", – отмечает физиономист.
А вот щетина хоть и мешает целоваться, но помогает мужчинам быть более откровенными.
"Волосяной покров на теле говорит о большой, высокой эмоциональности. То есть если человек отращивает бороду, он тем самым повышает свою естественную эмоциональность", – рассказала Светлана Арефния.
Британский сайт знакомств опубликовал результаты собственного исследования, свидетельствующие о том, что самыми красивыми мужчинами на планете являются скандинавы. Их анкеты нравились всем женщинам, которые пользовались этим сайтом. А это около восьми с половиной миллионов представительниц прекрасного пола! Причина – высокий рост и светлые волосы.
А вот британцы и россияне, наоборот, привлекли меньше внимания за 20 лет существования сайта. Все из-за плохой кожи и зубов. Но вся женская аудитория признает: идеальный мужчина – тот, кто считает свою женщину идеальной.
Каким должен быть идеальный мужчина для женщин – смотрите видео:
Тем временем психолог пояснила, чем опасно для детей идти в школу в 5 лет.
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