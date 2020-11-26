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Как улучшить праздничное настроение и подготовиться к Новому году: советы психолога

Сегодня, 09:37

До Нового года чуть больше месяца, но новогоднее настроение можно создавать уже сейчас

Будет локдаун на новогодние праздники или нет, но настроение украинцев уже немного испорчено. Что может вернуть настроение и продолжит его до новогодних праздников, рассказала психолог Ирина Тарасова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Более девяти месяцев карантина – минимум шумных вечеринок и оффлайн-встреч с друзьями, зато максимум напряженных нервов. А еще и Новый год с Рождеством под угрозой срыва. И хотя до Нового года чуть больше месяца, но новогоднее настроение можно создавать уже сейчас.

Выходные дни в декабре
Выходные дни в декабре
Фото: Pexels

"Для тех, кто раньше решает украшать жилище – это уже повод успокоиться и отдохнуть. Потому что, когда мы видим дома елку, видим декорации – это определенный колокольчик, скажем триггер, чтобы включить режим отдыха", – объясняет психолог.

Это поможет морально попрощаться с этим тяжелым годом и наслаждаться вкусом ожидания нового.

Как украсить дом на Новый год

"Ранок з Україною" собрал несколько советов, как украсить дом в этом году, чтобы следующий стал счастливым. Так, год белого металлического быка следует встречать в стиле минимализм. Касательно цветов, отдавайте предпочтение светлым, легким оттенкам – белому, пудре, металлу. На елке не должно быть красного, а также других ярких, кричащих игрушек. Жесткие линии тоже лучше убрать.

Декорированный дом – это хорошо, но у психолога есть отдельный совет, как продлить настроение до праздника.

Выходные дни в декабре
Выходные дни в декабре
Фото: Pexels

"Не нужно все делать сразу, на максимум. Важно ежедневно или еженедельно добавлять в дом праздничного настроения, деталей, которые так важны для вас", – советует эксперт.

Поэтому украшаем дом и ждем счастливый год серебряного быка.

Важно еще и правильно отдыхать психологически – смотрите видео, как это правильно делать:

А до Нового года будет еще один важный праздник – День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы.

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психология настроение Новый год
Источник: Сегодня
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