Как улучшить праздничное настроение и подготовиться к Новому году: советы психолога

До Нового года чуть больше месяца, но новогоднее настроение можно создавать уже сейчас

Будет локдаун на новогодние праздники или нет, но настроение украинцев уже немного испорчено. Что может вернуть настроение и продолжит его до новогодних праздников, рассказала психолог Ирина Тарасова в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

Более девяти месяцев карантина – минимум шумных вечеринок и оффлайн-встреч с друзьями, зато максимум напряженных нервов. А еще и Новый год с Рождеством под угрозой срыва. И хотя до Нового года чуть больше месяца, но новогоднее настроение можно создавать уже сейчас.

Выходные дни в декабре Фото: Pexels

"Для тех, кто раньше решает украшать жилище – это уже повод успокоиться и отдохнуть. Потому что, когда мы видим дома елку, видим декорации – это определенный колокольчик, скажем триггер, чтобы включить режим отдыха", – объясняет психолог.

Это поможет морально попрощаться с этим тяжелым годом и наслаждаться вкусом ожидания нового.

Как украсить дом на Новый год

"Ранок з Україною" собрал несколько советов, как украсить дом в этом году, чтобы следующий стал счастливым. Так, год белого металлического быка следует встречать в стиле минимализм. Касательно цветов, отдавайте предпочтение светлым, легким оттенкам – белому, пудре, металлу. На елке не должно быть красного, а также других ярких, кричащих игрушек. Жесткие линии тоже лучше убрать.

Декорированный дом – это хорошо, но у психолога есть отдельный совет, как продлить настроение до праздника.

Выходные дни в декабре Фото: Pexels

"Не нужно все делать сразу, на максимум. Важно ежедневно или еженедельно добавлять в дом праздничного настроения, деталей, которые так важны для вас", – советует эксперт.

Поэтому украшаем дом и ждем счастливый год серебряного быка.

Важно еще и правильно отдыхать психологически – смотрите видео, как это правильно делать:

А до Нового года будет еще один важный праздник – День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы.

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