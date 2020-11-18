Как сделать хорошее фото для соцсетей без фотошопа? Все проще, чем кажется!

Психолог пояснила, что значит перебор с фотошопом, увеличением глаз или губ на фотографиях

Чтобы вашими фотографиями восхищались и завидовали даже профессионалы, совсем не обязательно знать какие-то заклинания и долго работать над ними в фотошопе. Какие есть азы удачных снимков и какие современные эффекты можно использовать, далее в материале.

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Как сделать хороший кадр: совет экспертов

Певица Мята выступает за естественную красоту, поэтому над своими фото для соцсетей не колдует и не боится выкладывать снимки без фотошопа.

Однако изредка новейшие технологии все же использует.

Как сделать хорошее фото для соцсетей – советы певицы Мяты Фото: facebook/artistmyata

"Есть такие моменты, когда я после концерта, уставшая и мне надо выйти в эфир или сфотографироваться, а я понимаю, что не готова, поэтому я, конечно, масками пользуюсь", — поделилась личным опытом звезда.

Минимум эффектов для снимков использует и фотограф Марина Селегень из Сум.

"Я не делаю на фотографиях какую-то пластику, не уменьшаю нос, подбородки или бока не ​​уменьшаю", — говорит фотограф.

Чтобы фото действительно были хорошие и нравились всем, Марина советует ногу, которая ближе к фотографу, ставить первой. Это удлиняет силует. А еще всегда подставлять носик к солнцу, чтобы получить хороший портрет.

Что скрывается за идеальными фотографиями в соцсетях: ответ психолога

Перебор с фотошопом, увеличение глаз или губ — это примерка чужих лиц, говорит психолог Анна Ткаченко.

По ее словам, человек, который не уверен в себе, у которого есть много тревожности, что он не сможет получать в этой жизни достаточное количество любви, уважения, внимания, не сможет найти партнера, размножиться, тогда и будет принимать чьи-то чужие алгоритмы.

Как сделать хорошее фото для соцсетей Фото: Depositphotos

Тренда на большие губы или увеличение скул певица Мята не понимает и использует только в шутку. Певица советует не терять своего лица в модных трендах.

И, пожалуй, главное правило — найти ракурс!

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