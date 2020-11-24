Не должен давать советов и принуждать к чему-то: как правильно выбирать психолога

Сейчас уровень тревожности среди украинцев больше, чем в марте, во время первой волны карантина

Психологи отмечают, что на фоне пандемии ухудшается эмоциональное состояние украинцев. Причем сейчас уровень тревожности даже больше, чем в марте, когда Европу только накрыла первая волна коронавируса и в Украине объявили полный локдаун. 30% граждан сейчас оценивают свое состояние как напряженное или очень напряженное. И это на 7% больше, чем всего полгода назад.

Поэтому украинцы все чаще стали обращаться за профессиональной помощью к психологам. Но найти хорошего специалиста – тоже проблема. На что обратить внимание, чтобы не попасть на специалиста, у которого у самого проблемы с психикой – разбирались в материале.

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Неквалифицированные псевдопсихологи: чем опасны их консультации

Экспресс-курсы психологии. Получи диплом за 8 онлайн-занятий по полтора часа и лечи людей. В интернете похожих предложений – тысячи. По словам потерпевшей от сомнительных психологических консультаций Наталья, именно такое ​​"образование" получил специалист, к которому обратилась она.

Женщина хотела спасти семью от ссор, а психолог стала убеждать ее ребенка, что мама плохая.

"Она говорила так, что это я не справляюсь с ситуацией и что у меня проблемы. При ребенке показала, что мама очень неуверенная в себя", – поделилась личной историей Наталья.

Как правильно выбрать психолога Фото: Pexels

А у другой пострадавшей от неквалифицированной психологической помощи Анастасии, во время консультации случилась паническая атака.

Девушка хотела побороть тревожность и плохое настроение. Ее посадили в кресло, надели наушники, а на экране показывали черно-белый гипнотический круг. Через несколько минут у девушки прямо в кресле произошла паническая атака

Как не попасть на псевдопсихолога: советы

Не стесняйтесь на приеме спросить у специалиста о его образовании. Причем диплома об окончании ВУЗа – недостаточно.

Психолог Оксана Сашенко поясняет, что государственное образование не дает практики. Должны еще быть сертификаты или дипломы полученной специализации и институты, которые дают практические занятия.

Также эксперт советует остерегаться психологов, использующих аромапалочки. Потому что лечение ароматами не имеет ничего общего с психотерапией. Главное – учитывайте манеру ведения консультации. Профессиональный психолог не должен давать советов и принуждать к чему-то.

Как выбрать своего психолога Фото: Depositphotos

"Психолог правильными вопросами, правильными словами наталкивает человека на то, чтобы он сам принял верное для себя решение", – говорит Оксана Сашенко.

В том, что найти "своего" психолога реально, убедилась корреспондент Сегодня Наталья Тимуршина. К специалисту пришла весной, потому что не могла сама справиться с паническим страхом болезни в начале пандемии коронавируса. Наталии помогли за несколько сеансов.

По словам корреспондента, ей давали специальные упражнения, с ней много общались и в результате она почувствовала покой, что тревога начала отходить.

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