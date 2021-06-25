Гороскоп на сегодня 25 июня для всех знаков зодиака: Девы, ваши фантазии просто зашкаливают

Астрологический прогноз на 25 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп на сегодня / Фото: Unsplash

Астрологи дали прогноз на пятницу, 25 июня 2021 года. Излишняя доверчивость и стремление к открытости может сыграть злую шутку со многими знаками зодиака. Не лезьте со своими советами, если вас не приглашают.

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Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Овна

Помогайте людям только тогда, когда вас об этом просят. А вот навязываться не стоит. Не упустите свой шанс в этот день, потому что судьба посылает вам сигналы. Постарайтесь вовремя их распознать и правильно отреагировать.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Тельца

Как вы работали накануне, так теперь и будете вознаграждены, потому что в этот день вы будете пожинать плоды своих трудов. Также можете рассчитывать на какой-то денежный бонус. Это могут быть скидки, акции или выигрыш в лотерею.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Близнецов

Это подходящее время для решения каких-то юридических вопросов. Все пройдет даже лучше, чем вы ожидали. Но не ждите подарков от судьбы, а устраивайте их самостоятельно для себя и близких вам людей – вы не будете одиноки.

Рак (25 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Рака

Если вы увлечетесь наведением порядка в своих вещах, то найдете что-то ценное или то, что считали давно потерянным. Организм может подавать сигналы о каких-то проблемах – лучше не отмахивайтесь от них, а действуйте на опережение.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Льва

Если коллеги затеют спор, в котором никто не захочет уступать, вы сможете вернуть мир в коллектив. Проявите щедрость души – часто дарить что-то или безвозмездно отдавать бывает приятнее, чем самим получать подарки.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Девы

Включите режим разумного недоверия, особенно к посторонним людям, иначе схлопочете неприятности. Мошенников интересуете не вы, а ваш кошелек. Проблемы лучше решать по мере их поступления. Не стоит придумывать ничего лишнего.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Весов

Вам некогда будет отдыхать, потому что, когда вы исполните одни задачи, на вас тут же повесят другие. Вырваться из этого круга будет непросто. Общение с шумным коллективом вам будет в тягость, так что к вечеру захочется тишины и покоя.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Скорпиона

Вас ждет несколько противоречивый день. К примеру, конфликт на работе может закончиться в вашу пользу, что поднимет ваш авторитет. Звезды советуют обращать внимание на мелочи – ведь именно из них складывается общая картина жизни.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Стрельца

Не нужно проявлять эгоизм по отношению к близким, иначе вы останетесь наедине со своими проблемами. Лучше постарайтесь больше времени уделить проблемам любимого человека: вместе вы решите то, что не под силу сделать в одиночку.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Козерога

В этот день не бывает мелочей. Обращайте внимание на поступающую к вам информацию – позже она вам пригодится. Также вам будут полезны перемены во внешности – будьте готовы к комплиментам в свой адрес.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Водолея

Сегодня могут быть незапланированные и серьезные растраты. Если не хотите спустить весь запас средств, лучше заранее установите лимит на банковские карты. Несмотря на все дела, найдите время для духовных и творческих занятий.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб / Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 25 июня 2021 года, для Рыб

Вокруг вас не дремлют завистники, так что ведите себя поскромнее, если боитесь сглаза. Лучше вообще уйти на время в тень. Не стоит экономить на покупках – вы останетесь довольны, а они прослужат вам долго.

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