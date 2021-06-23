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Какая каша больше всего подходит вам по знаку зодиака

Сегодня, 20:15

Теплые и душевные Водолеи – это любимая с детства пшеничная крупа, покладистые и мягкие Девы – это полезная для многих овсянка, а Козероги – это кукурузная крупа, которую сложно добыть и уже тем более приготовить

Какая вы крупа по гороскопу
Какая вы крупа по гороскопу
Фото: freepik.com

Крупы – это то, что есть у нас каждый день. У каждого свои предпочтения в этом деле. А вот что по этому поводу могут думать звезды – тоже интересно. Мы рассказывали, какое мясо подходит каждому знаку зодиака, теперь узнаем, какие общие черты есть между определенным созвездием и крупой. Если вы пока не придумали, как провести лето с пользой, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Овен – гречка

На Овнов всегда можно положиться, впрочем, как и на гречку
На Овнов всегда можно положиться, впрочем, как и на гречку
Фото: freepik.com

Потому что основательная крупа, наша любимая. Овны – люди, на которых можно положится, которым можно смело доверять, впрочем, как и гречке. В любых ипостасях она хороша.

Телец – булгур

Семейные Тельцы – это булгур, важная семейная крупа на Востоке
Семейные Тельцы – это булгур, важная семейная крупа на Востоке
Фото: Depositphotos

Эта крупа стала очень популярной в последнее время. На Востоке она имеет огромное значение, ее готовят на важные семейные праздники. А так как Тельцы любят домашний уют и уважают семейные ценности, это их крупа.

Близнецы – рис

Обидчивые Близнецы – это рис, который тоже "обижается", если его неправильно сварить
Обидчивые Близнецы – это рис, который тоже "обижается", если его неправильно сварить
Фото: unsplash.com

Вот сваришь неправильно рис – и вкусно не будет от слова совсем. Как и с Близнецами: чуть неправильно себя с ними поведешь – обид не оберешься. Ну а если все правильно, то есть так, как нравится Близнецам, то все будет отлично. Во всяком случае, для самих Близнецов.

Рак – кускус

Для Раков, которые любят производить впечатление, – кускус
Для Раков, которые любят производить впечатление, – кускус
Фото: freepik.com

Эти люди любят, чтобы их покоряли и удивляли. Причем делали это быстро, ведь Раки страшно любят производить впечатление. Кускус – крупа, которая очень быстро готовится и вкусовые впечатление производит, вот только она очень калорийная – это факт. В общем, как и Раки, которые иногда создают неверное мнение о себе.

Лев – пшено

Пшено – хорошая крупа, но не всеми любима. Как и Львы могут раздражать своими советами
Пшено – хорошая крупа, но не всеми любима. Как и Львы могут раздражать своими советами
Фото: instagram.com/delicious_medicine/

Добротная крупа. Но не всеми любима. Львы тоже могут иногда раздражать своим всезнайством и чтением моралей. А когда вы распробовали пшено, то есть Львов, то их можно во всем прощать. Ведь назидают они только с лучшими намерениями.

Дева – овсяная

Уютная овсянка – это Девы
Уютная овсянка – это Девы
Фото: unsplash.com

Понятно, что Девы – люди мягкие и покладистые. Как и овсянка, которая особо хороша по утрам. Она обволакивает желудок, как и Девы успокаивают своим присутствием.

Весы – манная

Изредка капризные Весы – это манная крупа
Изредка капризные Весы – это манная крупа
Фото: Depositphotos

Приятная каша, любимая с детства. Для многих любимая, но не для всех. Весы могут быть капризными, что порой немного злит. А вот своим спокойствием и знанием чувства меры во всем они и привлекают.

Скорпион – перловка

Перловку нужно долго варить, как и долго успокаивать разозленного Скорпиона
Перловку нужно долго варить, как и долго успокаивать разозленного Скорпиона
Фото: Depositphotos

Крупа, которую нужно очень долго варить. Как и подступиться к Скорпионам. Тем более если они вспыхнули и начинают нервничать. Но как только Скорпион успокоился, будьте уверены – теперь это практически лучший человек на Земле.

Стрелец – амарантовая

Яркие Стрельцы – это редкая амарантовая крупа
Яркие Стрельцы – это редкая амарантовая крупа
Фото: instagram.com/hl_zojnik/

Редкая, дорогая и страшно полезная крупа из Южной Америки. Вот так и Стрельцы любят пафос, любят, чтобы все ими восхищались, даже если порой на это нет причин. Но люди яркие безусловно.

Козерог – кукурузная

Кукурузную крупу сложно варить, как и найти подход к Козерогам
Кукурузную крупу сложно варить, как и найти подход к Козерогам
Фото: instagram.com/diana_doktor/

Эту крупу добыть сложно, а готовить и подавно. К Козерогам сложно найти подход, никогда не знаешь, какой реакции от них ждать. Как и с кукурузной кашей – она резко и неприятно может "плюнуть" во время варки.

Водолей – пшеничная

Отзывчивые Водолеи – это пшеничная крупа
Отзывчивые Водолеи – это пшеничная крупа
Фото: instagram.com/ecoferma_insight

Теплая, душевная каша получается из этой крупы. Водолеи знают, что именно хотят услышать именно в этот момент собеседник. Они умеют отлично поддержать и дать хороший совет.

Рыбы – киноа

Рыбы – "вкусные" личности, как и крупа киноа
Рыбы – "вкусные" личности, как и крупа киноа
Фото: Pixabay

Потому что это вкусно – как и личность Рыб, которую удается понять далеко не всем. Их каждый раз приходится изучать заново. Но процесс интересный безусловно. Рыбы – это в некотором роде недосягаемые личности, но достучаться до них вполне можно.

И как бонус – рецепт куриных крылышек на мангале по рецепту Григория Германа.

Здесь читайте о 12 овощах для каждого знака зодиака.

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