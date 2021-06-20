Лунный календарь на неделю 21-27 июня 2021 года

Согласно лунному календарю, следующая неделя начнется благоприятно и на эмоциональном подъеме, но что-то пойдет не так в четверг. Виной тому – июньское полнолуние.

Какой сегодня лунный день Фото: Unsplash

Подробный лунный календарь на конец июня 2021 года расскажет вам о фазах Луны и знаках зодиака, в которых она пребывает, а также характеристике каждого лунного дня.

Как Луна влияет на нашу жизнь, какие дни считаются удачными для важных дел, а когда лучше отказаться от серьезных мероприятий, узнайте из лунного календаря на период 21-27 июня 2021 года.

Лунный календарь по дням на неделю 21-27 июня 2021 года

21 июня, понедельник – 12-й лунный день

Луна находится в знаке Скорпион. Фаза Луны – первая четверть. День проявления милосердия и сострадания, которые вернутся к вам сторицей.

22 июня, вторник – 13-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День омоложения, когда полезно заняться собственным здоровьем.

23 июня, среда – 14-й лунный день

Луна находится в знаке Стрелец. Фаза Луны – первая четверть. День фортуны и удачи, когда все задуманное получается, а многие желания сбываются.

24 июня, четверг – 15-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние в 21:40. Сатанинский день искушения и соблазнов, в этот период человек слабо контролирует свои слабости.

25 июня, пятница – 16-й лунный день

Луна находится в знаке Козерог. Фаза Луны – полнолуние. День гармонии, спокойствия и единения внутреннего мира с внешним.

26 июня, суббота – 17-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День внутренней свободы и раскрепощения, когда можно веселиться и наслаждаться жизнью.

27 июня, воскресенье – 18-й лунный день

Луна находится в знаке Водолей. Фаза Луны – полнолуние. День проявления внутренней сущности, когда можно приоткрыть тайные уголки собственного сознания.

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