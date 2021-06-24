Гороскоп на сегодня 24 июня для всех знаков зодиака: Стрельцы, вас не спасет лукавство

Астрологи дали прогноз на четверг, 24 июня 2021 года. В день полнолуния у многих знаков зодиака планы могут быть нарушены, а потому лучше ничего не предпринимать заранее и не делать наперед. Набирайтесь сил и ждите удачного момента.
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Овна
Настроение с самого утра будет радостным. И пусть оно не испортится, даже если дальнейший ход событий покажется вам тупиковым. Если хорошенько подумать, всегда найдется выход. К примеру, найдите единомышленников и проведите время с пользой.
Телец (21 апреля – 21 мая)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Тельца
Если не хотите услышать в свой адрес нелицеприятные слова, то и сами не критикуйте окружающих. Если вы кому-то что-то задолжали, необязательно деньги – постарайтесь вернуть в этот день все, что вам не принадлежит. Вам придет интересная идея, которую стоит обдумать.
Близнецы (22 мая – 21 июня)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Близнецов
Обратите внимание на свой внешний вид и при необходимости займитесь обновлением имиджа. Это пойдет вам на пользу – вы услышите одобрение со стороны близких людей. Старайтесь выполнить свою работу так, чтобы придраться было не к чему.
Рак (24 июня – 22 июля)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Рака
Несмотря на полнолуние, в этот день наладятся многие дела, бизнес пойдет на подъем, и вы сможете рассчитывать на прибыль. При этом не стоит бесцельно тратить полученные деньги – они вам еще пригодятся на более важные вещи.
Лев (23 июля – 21 августа)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Льва
Эмоции выходят на первый план, настроение подвержено перепадам и слабо поддается контролю, так что желательно, чтобы вам под руку не попадались ни в чем не повинные люди. Причины ваших неприятностей кроются только в вас, а не в окружающих.
Дева (22 августа – 23 сентября)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Девы
Это день переосмысления ценностей. Кто-то не выполнил свое обещание – отнеситесь к этому философски. Тем более, что за вами тоже водится этот грех. Учитесь прощать, и тогда вам не в чем будет себя упрекнуть. Вечером вас ждет сюрприз.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Весов
День обещает быть разноплановым и утомительным. Причем, только от вас зависит, насколько плодотворно он пройдет. Ваша работа будет отмечена начальством – вы получите и одобрение, и награду. Не забывайте об отдыхе – вы его заслужили.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Скорпиона
Если вы воспользуетесь своим умением убеждать и привлекать к себе единомышленников, то вас ждет успех. Обратите внимание на предложение от старых знакомых – они сами до конца не понимают, насколько оно может быть выгодно.
Стрелец (23 ноября – 22 декабря)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Стрельца
Ваши проблемы решатся легче, чем вы думали. Вам остается лишь двигаться в нужном направлении, не обращая внимания на преграды. Не поддавайтесь искушению обмана или нечестных действий по отношению к окружающим. Возможно, это проверка.
Козерог (23 декабря – 20 января)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Козерога
Лучше не озвучивать людям то, что они не готовы услышать, повремените со своими откровениями. День для этого неподходящий. Займитесь самообразованием и накоплением знаний. Эта информация вам вскоре пригодится для развития своего бизнеса.
Водолей (21 января – 19 февраля)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Водолея
Ваш главный козырь – компетентность в деле, особенно в разговоре с конкурентами или оппонентами. Не лезьте на рожон и избегайте провокаций. А еще не забывайте делать комплименты окружающим, и к вечеру настроение заметно улучшится.
Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Гороскоп на сегодня, 24 июня 2021 года, для Рыб
Действовать еще рано, а вот обсуждать планы – вполне реально. Ваше предложение покажется интересным коллегам, так что можете рассчитывать на одобрение. Остерегайтесь сквозняков и холодных напитков, поберегите горло.
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