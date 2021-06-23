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Гороскоп на сегодня 23 июня для всех знаков зодиака: Рыбы, держите язык за зубами и ни с кем не делите прибыль

Сегодня, 06:50

Астрологический прогноз на 23 июня для всех знаков зодиака

Гороскоп
Гороскоп
Фото: Depositphotos

Астрологи дали прогноз на среду, 23 июня 2021 года. Многим знакам зодиака придется решать чужие проблемы, откладывая свои на потом, и ни на кого не рассчитывать.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Гороскоп на сегодня для Овна
Гороскоп на сегодня для Овна
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Овна

Если рассматривать ситуацию с другого ракурса, вы обязательно найдете выход даже из тупика. Чувствуете, что уже не в силах бороться с оппонентами, тогда возглавьте их. А вот своих сторонников не подведите – люди вам верят, а это дорогого стоит.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Гороскоп на сегодня для Тельца
Гороскоп на сегодня для Тельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Тельца

Будьте готовы к тому, что от вас потребуется принятие ответственного решения. Мыслите более глобально, а вот всякие несущественные мелочи можно додумать позже и на ходу. Вы можете выслушать мнение компетентных людей, а поступить в результате по-своему.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Гороскоп на сегодня для Близнецов
Гороскоп на сегодня для Близнецов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Близнецов

Это будет противоречивый день. Вас могут бросить на произвол судьбы люди, которым вы доверяли. А вот ваши оппоненты, наоборот, подскажут нестандартное решение проблемы и станут союзниками. От начальства полезно держаться подальше – вы не в лучшей форме.

Рак (23 июня – 22 июля)

Гороскоп на сегодня для Рака
Гороскоп на сегодня для Рака
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Рака

Если вы проявите терпение, то все дела, требующие внимания и нервов, завершатся благополучно. Вам могут помочь старые связи, а потому не сжигайте мосты. Старайтесь не выказывать сегодня эгоизма, думайте не только о себе, но и о близких людях.

Лев (23 июля – 21 августа)

Гороскоп на сегодня для Льва
Гороскоп на сегодня для Льва
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Льва

Вас ждут испытания, которые будут вам под силу. Но при этом вам не на кого будет рассчитывать. Близкие люди, сами того не осознавая, могут вас подвести. В этот день хорошо подбить итоги предыдущего периода и рассчитаться со старыми долгами.

Дева (22 августа – 23 сентября)

Гороскоп на сегодня для Девы
Гороскоп на сегодня для Девы
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Девы

Вас потянет в прошлое и захочется легкой ностальгии. Но будьте осторожны, чтобы оно вас не засосало и не ввело в состояние депрессии. Лучше поищите там ключ к разгадке проблемы, которая не дает вам покоя последнее время. Поберегите нервы.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Гороскоп на сегодня для Весов
Гороскоп на сегодня для Весов
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Весов

В этот день ожидаются подвохи, так что не доверяйте сомнительным людям. Ваш кошелек и репутация от этого только выиграют. Если вы хотите обновления в жизни, прежде чем что-то приобретать, займитесь освобождением от ненужных вещей и мыслей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Гороскоп на сегодня для Скорпиона
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Скорпиона

Из-за своей эмоциональности и излишней болтливости вы можете подвергнуть риску не только себя, но и близкого вам человека. Недалекие поездки в этот день будут удачными. А вот тяжести носить не стоит – поберегите позвоночник и не перегружайте его.

Стрелец (23 ноября – 22 декабря)

Гороскоп на сегодня для Стрельца
Гороскоп на сегодня для Стрельца
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Стрельца

Чтобы повысить свою самооценку, вам важно понравиться, прежде всего, себе – а дальше все пойдет как по накатанной. Так что уделите внимание собственному имиджу, не забыв о шопинге. Далеко идущие планы лучше отложить на другой день.

Козерог (23 декабря – 20 января)

Гороскоп на сегодня для Козерога
Гороскоп на сегодня для Козерога
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Козерога

Постарайтесь занять выжидательную позицию, а вот кому-то что-то доказывать не имеет смысла – вас не услышат. Мудрость дня – не в отстаивании собственного мнения, а в накоплении знаний и сил на будущее. Свободное время посвятите творчеству.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Гороскоп на сегодня для Водолея
Гороскоп на сегодня для Водолея
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Водолея

День полон соблазнов и искушений. Сможете ли вы им противостоять или поплывете по течению – решать вам. Но имейте в виду, что последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Судьба как будто проверяет вас на силу воли и выдержку.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Гороскоп на сегодня для Рыб
Гороскоп на сегодня для Рыб
Фото: Сегодня

Гороскоп на сегодня, 23 июня 2021 года, для Рыб

Вас ждет обычный трудовой день со множеством задач, которые не на кого будет переложить. Рассчитывайте на собственные силы, но зато и гонорар не придется ни с кем делить. Если не хотите отвечать за чужие ошибки, держите язык за зубами.

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